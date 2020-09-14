成都首個「垂直森林」住宅：自動灌溉外牆植物　網民憂蚊蟲肆虐

城市裏的高樓林立，讓不少人渴望親近自然。四川成都有發展商就別出心裁，設計了8幢30層長滿植物的高樓，引發網民熱議。據介紹，該屋苑採用自動灌溉系統保證植物存活，打造「垂直森林」，改善綠化覆蓋率。 對於這樣的住宅，有網民覺得「彷彿住在森林裏」、「貼近大自然」，但也有人質疑，這樣的建造設計可能帶來蚊蟲和高空安全問題，認為美觀大於實用性。

據央視報道，這是中國首個第四代住房項目，也是成都首個「垂直森林」示範點，透過植物的造氧增濕、淨化空氣、削減噪音來改善小氣候環境。屋苑利用建築的全部外牆牆面進行垂直綠化、空間綠化。

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報道指，這些住宅樓採用外挑平台，覆土後植樹綠化，使全部外牆都被花草樹木覆蓋，看起來就像是一個垂直的森林。居民們住在三面環景的私家庭院中，層層有街巷，戶戶有庭院。2019年9月交房後，目前已有部分業主入住，大部分單位仍在裝修階段。

《成都日報》介紹稱，依照戶型面積不同，單位內庭院大小從40多平方米到100多平方米不等。在安全防風情況下，庭院裡有喬木、灌木等樹木，也有常春藤、桂花、勒杜鵑、櫻花等藤蔓、花植物，整體植物種類達到20多種，其生長空間為6.3米，整個項目的綠化覆蓋率超過其項目總佔地的100%以上。

報道指，為保持屋苑外景一致，庭院綠化由專門的園林工程部負責，覆土內設計有自動滴灌、噴灌系統，來保證植物存活。同時設計了3層防水系統，外加1層防穿刺系統，保證整個景觀不會被破壞。

在庭院內，業主可以使用木質或輕型材料搭建涼亭，鋪設鵝卵石小路，也能栽種自己喜歡的植物，但不能使用鋼筋混凝土進行改建。

獨特的造型讓這8幢高樓成為成都又一網紅打卡地，收穫了許多喜愛。有網民表示，「超級喜歡這種生活環境，貼近大自然」、「種菜倒是很方便，自家就能產肥料」、「看着很舒服，每天家窗台就是小公園，日常打理的確要多花心思，不過打理的時候也是生理放鬆的一個方式，可以得到治癒」。

不過也有不少網民表達質疑，認為這些植物可能招惹大量蚊蟲：「每次路過都要思考裏面是不是很多蟲子」。還有人擔心樓上的爬藤垂下來會遮擋樓下採光。更多人則擔憂高空安全隱患：「到後期樹根發育了，會不會穿透牆體，影響質量安全？」、「30樓掉下一根樹枝會把人砸死嗎？」。有網民則質疑，屋苑只是取巧達到綠化面積標準，節省單位以外的綠化空間。

（綜合報道）