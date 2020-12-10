中國新造車｜滴滴打造「訂製網約車」　新共享汽車時代即將來臨？

全球汽車產業進入快速轉型階段，以互聯網及信息技術公司、科技型公司為代表的新興科技公司加入傳統的汽車行業，新造車勢力行業誕生。「新造車」一詞，主要是指新能源車和智能網聯汽車等非傳統汽車製造業態，而研發電動汽車的特斯拉（Tesla）更被視為全球新造車企業的代表。 近年來，在政策推動下，內地新能源車、智能汽車銷量節節攀升，蔚來、理想、小鵬成為「中國新造車三巨頭」，不少知名科企也投入這一新興產業，引發傳媒和消費者關注。

來自內地的「新造車」一詞，主要被用於指代新能源車和智能網聯汽車等非傳統汽車製造業態，研發電動汽車的特斯拉（Tesla）被視為全球新造車企業的代表。（Getty Images）

互聯網科技日新月異，近年來，網約車（即網絡召車）服務顛覆了人們的出行方式，受到內地消費者簇擁。據統計，2019年，內地網約車用戶規模達4億人次，使用率為47.3%。

曾買下Uber（優步）中國區的網約車巨頭「滴滴出行」，日前發布了與汽車廠商比亞迪合作的全球首款訂製網約車D1，並計劃於今年底率先在湖南長沙市場投入使用，引發輿論關注。滴滴為甚麼要「造車」？這款車有何特別之處，又能否如滴滴所願成為行業標桿，為人們的出行帶來新變革？

滴滴與比亞迪合作打造汽車的決定，看似突如其來，但背後自有脈絡。有內地傳媒分析，其中一大原因，是滴滴網約車業務發展遭遇的瓶頸。

近些年，內地從「公共交通時代」轉向「個人交通時代」，私家汽車銷量大增，但也引發道路壅塞、缺少車位等問題。城市管理者被迫採用限行等「一刀切」的管理辦法，反而令用車體驗更趨惡化。以滴滴為代表的共享出行服務誕生後，透過大規模的數據統計和精準的算法匹配，整合了千千萬萬車主和用戶的資源和需求，用車模式從以往的「一人一車」邁向「四人一車」，提升了車輛運載的效率，也改善了城市的交通體驗。

不過，在網約車業務成功吸引用家的同時，滴滴卻屢傳營收危機。作為未上市企業，滴滴並未公開其營收狀態，但根據內地科技媒體《36氪》報道，滴滴2018年全年虧損為109億人民幣，2017年虧損為25億人民幣。

虧損傳聞的背後，是滴滴業務發展遭遇的層層考驗。滴滴旗下利潤豐厚的搭便車業務「順風車」，2018年發生兩宗司機性侵殺害女乘客命案，滴滴平台的安全防護機制遭受質疑，後遭當局叫停整改，企業估值也因此一度縮水。

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除了惡性社會事件的影響，滴滴網約車業務也遭遇其他同類產品的正面競爭。有內媒分析認為，滴滴必須尋找新的突破口，以推高其市場估值，為上市做準備。而事實證明，「訂製網約車」在發布後，的確替滴滴吸引了不少目光。

另一方面，過往網約車服務的「硬傷」日漸凸顯。目前的網約車市場是以私家車為主，一些乘客用力甩車門、行李剮蹭車身、衛生習慣差等問題常引發司機不滿；對乘客來說，網約車司機和車輛狀態參差不齊，還要時常在茫茫車海以車牌尾號尋找車輛。今年7月，滴滴宣布營運全新打車平台「花小豬」，以車費低作為賣點，但很快也因涉及無平台資質、司機和車輛不合規等問題，接連於多個城市被約談、叫停。

共享出行若要得到長足發展，上述用戶體驗問題亟待解決。由是觀之，滴滴透過推出自家設計的訂製車輛，也是為了將網約車服務標準化，提升服務品質，在網約車市場站穩腳跟。何況，透過掌握車輛的所有權和設計權，滴滴還能降低營運成本，提升利潤空間。

這場合作對於比亞迪也深具意義。近年內地民眾購車意願開始下滑，中國汽車工業協會公布的數據顯示，2019年全年度汽車銷量按年萎縮8.2%，預計2020年度會再下跌。如何穩住營收，是傳統汽車製造商面臨的重大課題。比亞迪為互聯網企業生產「訂製網約車」，可說是傳統車企向網約車領域跨足的全新嘗試。

早在2018年，滴滴與包括比亞迪在內的31間汽車製造相關廠商共同成立「洪流聯盟」，目的是聯合汽車全產業鏈的上下游的企業共同合作，探討共享新能源汽車的設計和標準制定，開發新一代為共享而設計的汽車，並推動大規模營運。但歷時2年研發後，這款D1訂製網約車才終於面世。滴滴出行總裁柳青指，D1的設計背後花費大量的心力，融合了滴滴多年所累積的用戶數據，並參考了千萬次的用戶反饋和近萬次的深度調研。

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貼心巧思 照顧司乘雙方所需

據滴滴官方說法，D1屬純電動MPV新能源車，採用比亞迪刀片電池，NEDC續航里程418公里。滴滴按照網約車的服務需求，對車輛的功能和設計作出不少改變，比如針對司機，D1採用了高度訂製的座椅、公文包等，能緩解司機在長時間駕駛工作中的疲勞感。同時，為了方便司機接單，車軚上新增了「滴滴鍵」。

D1也賦予了網約車乘客充分的選擇權，乘客可根據自己的喜好、需求對車輛進行充分設定，例如上車前可通過滴滴App調節車內冷氣的溫度和風量等。此外，D1還設計了「彩虹接駕燈」，讓乘客快速辨認所預約的車輛；貼心的側滑門不僅方便乘客上車，下車時也減少了傳統側開門車型導致的交通事故。

「服務替換工具」 目標實現全自動駕駛

在D1的發布會上，滴滴強調，旗下訂製網約車每18個月將進行一次換代。滴滴出行創始人、CEO程維預測，到2025年，有望在滴滴平台普及超過100萬輛搭載自動駕駛的共享汽車，未來將搭載滴滴自主研發的無人駕駛模組。到2030年，有望實現完全意義上的自動駕駛。

當自動駕駛成為共享汽車的標準配備，網約車司機這個「中間角色」也將會被取代，最終實現用戶與滴滴之間的直接服務關係。滴滴想用其可持續的連續性服務，徹底地替換掉用戶所擁有的汽車這一工具。

滴滴公司總裁柳青期待，共享汽車深刻改變人們的出行方式。（資料圖片／新華社）

徹底改變城市交通面貌

滴滴還表示，將通過大數據，精準得知每一輛D1共享汽車的情況，有助於保障駕駛者和乘客的安全；根據司機駕駛習慣，對不文明駕駛行為進行警示甚至拉入黑名單，避免不文明駕駛，同時可以精準地協調各個路段的交通壓力，減輕城市交通管理部門壓力，提升城市交通系統滿意度，為構建未來的城市智能交通系統打下基石。

按照滴滴總裁柳青的展望，到了2050年，北京的六環內將不再有大型停車場，因為共享和智能技術的進化，大部分人都不再需要買車，也不再因為出行的各種場景而焦慮。

這樣的願景能否成為現實，涉及多重因素，包括滴滴訂製網約車能否實現其所宣稱的服務品質，以及政府和消費者的態度、法規的更新等。無論如何，滴滴已經在這條路上勇往直前，答案在短短幾年間即見分曉。

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