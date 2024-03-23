自閉症｜2歲女兒睡眠習慣不尋常！倒立都算　這危險動作嚇親媽媽

如果在嬰兒監視器裏看到寶寶做出危險動作，你會不會馬上去房間制止？美國一位媽媽分享雙胞胎女兒半夜不睡，竟在......



美國一位五寶媽分享了她使用嬰兒監視器看到的震驚畫面，原本以為已經熟睡的雙胞胎女兒，居然都清醒着，其中一個女兒還做出讓人難以理解的動作。

媽媽在雙胞胎女兒入睡後，回到自己的房間，但她不久後就聽到寶貝們醒了，正在「牙牙學語」，於是決定透過房間裏的嬰兒監視器查看她們的狀況。她看到的畫面讓她驚呆了，影片被發佈到TikTok，觀看次數超過750 萬次。

女兒半夜的驚奇行為，令她的媽媽驚訝也關心！（按圖了解）

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練習倒立的小寶寶

媽媽透過嬰兒監視器清楚看到雙胞胎清醒着，正在活動，而最引起她注意的是其中一位孩子Angelina竟然在嬰兒床上練習倒立，上上下下，動作十分熟練。

後來，媽媽說明，她會沒有馬上衝進房間，是因為Angelina平常就很喜歡倒立。而在網絡上發佈影片，不僅僅是為了分享這個難忘的時刻，影片中的說明中提到，Angelina患有自閉症，而最喜歡的「感官體驗」之一就是顛倒。

自閉症孩子的睡眠模式

自閉症孩子往往會有不規則的睡眠模式，可能睡到很晚，或早上很早醒來，睡眠時間遠少於同年齡的孩子。也會睡到一半清醒過來，起床做他們喜歡事情。如果中途醒來去上廁所，也會很難再入睡。

Angelina就是很難睡個好覺的孩子，她每天晚上都會醒過來好幾個小時，可能因為覺得太無聊了，所以才開始在嬰兒床上倒立。

其實Angelina不止會倒立，她還會想跨進姊妹的嬰兒床裏！這實在太狂了。媽媽表示，看到這一幕，她隔天決定去買一張雙胞胎的大床。

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患有自閉症譜系障礙的兒童常有睡眠障礙，研究人員估計，40%到 80%的自閉症兒童有睡眠困難。而這些孩子最大的睡眠問題包括：

• 入睡困難

• 睡眠習慣不一致

• 煩躁不安或睡眠品質差

• 早起且頻繁起床



讓孩子好睡，你可以這樣做

睡眠不足不僅會影響孩子，還會影響家庭中的每個人，像文中這位媽媽一樣，往往必須不斷注意監視器，但怎樣才能幫助孩子睡得更好？可以這麼做！

• 避免在睡前給孩子服用咖啡因和糖等興奮劑。

• 建立夜間慣例：給孩子洗澡、讀故事，並讓他們每晚同一時間上床睡覺。

• 透過閱讀書籍、進行輕柔的背部按摩或打開輕柔的音樂，幫助您的孩子在睡前放鬆。

• 睡前至少一小時關閉電視、手機等電子設備、電玩遊戲和其他刺激性活動。

• 為了防止夜間感官干擾，請在孩子的窗戶上掛上厚重的窗簾以遮擋光線。

• 早上讓孩子接觸明亮的光線，有助於調節身體褪黑激素的釋放，幫助他們在白天感覺更清醒。



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：嬰兒監視器看到的震驚畫面！雙胞胎女兒之一，竟做出這樣的動作】