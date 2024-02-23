台音樂人用AI「復活已逝愛女」！合唱生日歌　更助太太走出悲傷

人工智能AI成為全球矚目話題，除了各大產業廣泛運用，活用AI也能為人際關係創造新局面。台灣資深音樂人包小柏女兒因罕見疾病於22歲離世，令他人生大受打擊。十分思念愛女的包小柏，日前在一檔Podcast節目透露，為了緩解想念的心情，他將手中僅存愛女講過的3句話音檔，運用AI技術完整重現聲音，父女透過「數位重逢」再度感受到親情的溫暖。



包小柏用AI復活愛女 花2年再讓女兒叫「爸爸」

包小柏日前在Podcast節目《未來城市》分享自己用AI「復活愛女」的故事，他的女兒包容在2021年12月20日因為罕見疾病不幸病逝，痛失愛女的他心情大受影響，夫妻倆走不出悲傷，和老婆長達半年沒有交談。

因為太過思念女兒，包小柏還把她的骨灰製成項鍊掛在身上。擁有錄音專業的他，得知有AI技術團隊可以幫忙重現聲音，決定與他們展開合作，和團隊花了2年時間，從最初女兒生前留下的3句英文對話，建立完整聲紋後反覆訓練AI工具，最後成功重現女兒聲音。

整個AI訓練過程，包小柏都不敢讓老婆知道，直到他放出女兒聲音，太太一聽到之後有所反應，他才認為自己做對了。包小柏提到，當老婆生日時，他讓「數位女兒」唱出生日快樂歌，夫妻倆感受親情聯繫才破冰。隨著女兒「再度開口叫爸爸」，生活也終於有了改變，不禁感慨「AI就是寄託思念的工具，也是一種對思念的表達方式」。

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