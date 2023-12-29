你為何要發怒？女兒在公共場合發脾氣　爸爸與爺爺反應值得參考

年幼的孩子在公共場合因為小事就鬧情緒，當遇到這樣的情況，即使是最有耐心的父母也會因此覺得尷尬，或許就會大聲制止。但真的有必要嗎？請看看這位爸爸的處理方式。



年幼的孩子還不知道如何控制情緒，時常因為小事就崩潰，大家有經驗，曾經在商場和餐廳等人多的地方，看見鬧脾氣的孩子，好像人一多特別容易爆發。當遇到這樣的情況，即使是最有耐心的父母也會因此覺得尷尬。

美國一位演員賈斯汀·巴爾多尼（Justin Baldoni）最近分享了一張與女兒的照片，以及他從父親那裏學到的重要教訓。照片被瘋傳。

（Facebook / @Justin Baldoni ）

照片中，賈斯汀和父親低頭凝視着他的女兒Maiya。 Maiya趴在地板上哭泣。

賈斯汀和父親神色平靜，幾乎是被逗笑了，但不是嘲笑孩子的意思。而且，儘管商場裡有許多人，他們並不感到尷尬。

當賈斯汀把這張照片發佈到他的Facebook上，他也回憶起父親在他年幼時發脾氣時的表現，這幫助他成為現在的他。他說：「我的父親總是讓我感受我當下的感受，即使當時是在公共場合，並且令人尷尬。」「我不記得他說過『你讓我很糗』或『別哭』。」直到最近，賈斯汀才意識到這對他的情感發展有多麼重要。

如今，賈斯汀和女兒相處時也總是讓女兒知道，她感受到挫折、悲傷與憤怒是沒關係的。所以當她在公眾場合發脾氣，或是在飛機上尖叫，他並不感到尷尬。

在公共場合訓斥孩子，是為誰？

為何家長們得為自己的孩子感到尷尬？為何我們會期待年幼孩子能妥善控制自己每次深刻的情緒風暴？身為家長，我們也應該對自己更友善和有耐心，也才有耐心陪伴孩子的餘裕。

家長們似乎面臨巨大壓力，必須成為完美的父母。但成為完美的父母並不意味着你的孩子永遠不會生氣、沮喪或困惑。幼兒才剛開始學習和探索世界的邊界，當他們遇到無法理解的事情和情況時，自然會產生很多情緒漩渦。

我們不該教孩子隱藏這些感受，或因為害怕被嘲笑而壓抑它們——這種情緒管理可能會反過來困擾我們。孩子的情緒健康，絕對值得我們無懼陌生人的不友善注視。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：一張瘋傳的照片：小女孩在商場崩潰趴地鬧脾氣，阿公和爸爸這麼做】