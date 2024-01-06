碧咸咁型都會洗碗！男人只將家務留給老婆　其實大多抱持一種心態

碧咸把和媽媽吃飯、幫媽媽洗碗的照片公開在IG，讓許多網友大讚他體貼，會幫媽媽做家事！也從他們吃的東西、居家擺設，窺探他和媽媽的相處。



帥氣的碧咸（David Beckham）在最新公開的社群照片裏，有一張幫媽媽洗碗的照片，而且在其他的照片裏也可見到他與媽媽相處的輕鬆態度，一系列照片裏開懷大笑。

照片中，看着媽媽，笑得合不攏嘴，他寫下：「和媽媽一起吃午飯，然後在歡笑中享用菜餚。」貼文還標示了他妹妹喬安妮、妻子維多利亞（Victoria Beckham）、18歲的兒子克魯茲和12歲的女兒哈珀，儘管他們沒有出現在照片中。

碧咸媽媽的家常料理

你可能想說他們一家的午餐會吃甚麼？從照片裏面看來，就是平常的薯條、煎蛋、火腿肉，家常一如你我的餐桌。

其實在2022年，碧咸就曾經分享他和媽媽在家裏一起吃飯的照片，餐桌也是非常平凡的料理。他寫道：「和媽媽共進晚餐真是太棒了。火腿、薯片、鳳梨、煎蛋、涼拌捲心菜和豌豆泥。小時候最喜歡吃，感謝媽媽，然後是果醬甜甜圈和一杯茶。」

成為父母，才知父母的犧牲

碧咸這位前英國足球明星，曾經是世界上收入最高的球員，他一直將自己的成功歸功於他的父母親。他曾在受訪時提到：「當我父親工作時，都是我媽媽開車送我去訓練和比賽。」「我足球的啟蒙是我的爸爸，我想為他贏得勝利。而當我從學校回到家時，我要求爸爸一起去公園吧！他從來沒有對我說過不。」他也說：「我成為父親後，意識到我的父母為我放棄了多少。」

男性做家事

我們看到了會幫媽媽做家事的碧咸，但其實他曾經在Netflix上線的紀錄片《碧咸》中透露自己有強迫症，而且為此深感困擾，覺得很累人。例如，他會在家人都上床睡覺後去清理蠟燭、擦玻璃，確保每個地方都很整潔，早上起來時絕不要看到桌上還有杯子、盤子和碗，也把所有衣服都收拾得很有條理。影片中，他在為全家做了烤肉料理後，賣力擦洗烤箱和流理台台面，把調味品放回櫥櫃李，然後又去洗了杯子。

碧咸在紀錄片裏展示他的衣櫃，當下還覺得不夠整齊，出手整理。（Netflix）

先不論碧咸的強迫症，到底國外男性做家事的狀況如何？一項新的蓋洛普民意調查顯示，儘管男性比以往任何時候都更有可能接受性別平等的理念，但在家務勞動方面仍然比較懶惰，依然是女性做得較多。

許多女性都會有疑問，為何男性看不到家裏需要整理？原因之一是教養這件事越來越受重視，相較之下，同要都要花時間，用去洗碗和洗衣服，不如花在其他時間上。難道女性不會這麼想嗎？但女性卻無法不重視要擁有一個乾淨的房子。

調查研究也發現因為人各有偏好，所以做哪一件家事當然會影響心情。做一件自己很不喜歡的家事，例如洗碗，洗一洗就會洗出火氣，覺得為何都是我在做。

所以應該和另一半好好討論，彼此各對甚麼家事特別厭惡或喜歡，如果兩人都厭惡某件家事，就輪流着做。大部分人認為男性比較喜歡整理戶外、汽車，所以家中就交給女性，其實未必。如果可以輪流做家事，夫妻發生爭執的狀況會少一些。重點是要討論清楚，不要有那種「誰看到甚麼該做就去做」的想法，因為很多人就是不覺得整理的時機到了。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：貝克漢和媽媽吃飯，吃完幫媽媽洗碗被狂讚！坦言當了父親後改變很多，因為知道父母為他犧牲多大】