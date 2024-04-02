驅蚊｜住50樓也會遇到蚊子！使用捕蚊燈　放「這裏」比放睡房有效

一旦天氣開始變熱，蚊蟲也會變多，一名台灣網民在PTT以「幾樓以上才沒蚊子」為題發文，引起熱議。事實上，有昆蟲系教授曾表示，蚊子的飛行高度約50至150米，換算下來，大約飛到4、50樓都沒問題。



事主發文抱怨，最近蚊子猖獗，想問各位住大樓的網民，通常要住在幾樓以上才沒蚊子，「我是懷疑10樓以上有蚊子，從管路飛上來的！」

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對此，網民紛紛表示：

・「蚊子會搭電梯」

・「看過有人搭電梯，身上停蚊子跟着進去」

・「蚊子會爬排水排氣孔」

・「山上還不是一堆蚊子」



也有住在高樓的人分享

・「我家住19樓，還是有蚊子」

・「我家15樓，蚊子還是會從窗戶飛進來」



事實上，台灣中興大學昆蟲系教授杜武俊曾表示，不少人以為高樓就沒有蚊蟲，但蚊子的飛行高度約50至150米，飛到4、50樓都沒問題，另外，它們也可能搭電梯、透過梯間的氣流、大樓管路等方式飛進住家。杜武俊建議，居家防蚊可以裝紗門、紗窗、門縫阻擋板，室內盆栽也可利用海綿、紗網、吸水性材質置於盆底，以隔絕蚊子滋生。

另外，杜武俊指出，台灣登革熱傳播以埃及斑蚊、白線斑蚊為主，它們的習性為白天活動，喜歡有遮陰、濕度高的角落，因此若要以捕蚊燈捕捉，建議白天時可以放在客廳、房間等陰暗處，「在室內誘蚊效果最好的角落是浴室、其次為廚房、客廳，臥房反而效果最差！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】