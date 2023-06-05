檐蛇｜一次最多產20粒蛋！驅趕四腳蛇不需暴力　4種氣味可請牠走

檐蛇（四腳蛇）是一種常在家裏看到的爬蟲類動物，只要家裏有飛蟲、蟑螂、蚊子自然就會見到它們的身影。雖然它們對人類來說是無害的動物，但是對於愛乾淨的人來說，是極度討厭，它們會排泄以及生蛋，無形中造成家裏變骯髒。



雖說檐蛇不是害蟲，但很多人還是不喜歡跟牠們「同居」吧！（按圖了解）

+ 14

到底要怎樣知道家裏有檐蛇呢？其實只要稍微觀察周圍的環境是否有不同蟲類的昆蟲？桌面、牆壁、窗口是否有白色和黑色便便？另外，如果看到分離尾巴，代表它們當時受到攻擊而形成身尾分離。還有陰暗潮濕的空間可是它們愛下蛋的地方，這是為甚麼你家越來越多檐蛇，因為它們一次最多可以產下 20 個蛋。

以下是利用廚房裏可以找到的食材，自製天然噴霧來減少檐蛇出現在家中：

1. 辛辣香料

檐蛇極度討厭辛辣氣味，比如辣椒粉、黑胡椒、Tabasco會對它們造成皮膚刺激，因此你可以將黑胡椒粉、辣椒粉混合在醋和水中成天然噴霧噴灑在它們經常出現的角落。

2. 蛋殼

沒想到蛋殼也是檐蛇剋星之一，牠們避開任何帶有蛋味的空間。下次煮雞蛋時，不要扔掉蛋殼，記得不要用水洗，用紙巾擦乾外殼就好，放在它們常出沒的地方，你可以每兩至三天更換一次以保持衛生。

3. 蒜、洋蔥

大蒜、洋蔥的刺鼻氣味同樣可以阻止它們出現在你家周遭，在家的四周放幾片切開的生大蒜或洋蔥。你也能自製蒜或洋蔥噴霧，先把它們打碎，擠出汁再和水混合後裝在噴霧瓶，然後噴灑在房子周圍，就可把檐蛇逼走了。

4. 咖啡粉

雖然咖啡並無辛辣味，但濃烈氣味足以讓避之不及。你可以選擇撒粉末，又或者將咖啡粉混合在水中噴灑在經常發現的地方。

如果懶得自製天然噴霧，可以到超市或網購現成的檐蛇驅除劑。如果家裏有小孩或者不想殺生可以挑選不含毒素的驅除劑，只要在檐蛇常出現的角落如牆壁、燈和家的入口處噴上即可它們防止進入。

為了斬草除根，你必須做好這些預防措施來阻止它們進入屋子內。減少把食物放在外面，即使有食物罩蓋着，食物的氣味還是會吸引它們來尋找食物，最好將所有食物存放在密閉容器中或收在雪櫃裏，盡量保持水槽下的櫃子通風並定期清潔。

這不速之客雖然無毒，但是它還是會留下很多細菌。只要使用以上這些方法就能減少它們出現在家裏的踪跡。

【延伸閱讀，更多生活百科建議】

浴室地下「全是蟲」？看清一點才知擺烏龍 清理起來倒真不輕鬆

+ 4

驅蟲｜臭屁虫卵驚現家中！網民更被噴液攻擊 對抗牠們並不須武力

+ 6

【本文獲「Goody25」授權轉載。】