嫲嫲憂2個月大孫女沒吃飽　竟偷餵清水　令她腸道腫到看不清險死

由於新生嬰兒腸道非常乾淨，在滿6個月大之前、通常不會建議喝白開水；馬來西亞一名女子無奈控訴，由於女兒出生後身形較為瘦弱，因此疼孫心切的奶奶不斷出主意，只希望新生兒可以吃飽些，未料儘管再三警告「不要餵任何輔食」，奶奶仍趁她不注意偷餵幾口白開水，導致女兒在頻繁的嘔吐症狀後直接病倒，送醫注射藥物搶救、才勉強保住一命。



綜合《中國報》等當地媒體報道，來自馬來西亞的諾莎菲卡發文透露，女兒出生後因為身形較為瘦小，始終被質疑是不是「沒有吃飽」，奶奶更多次要求她讓女兒吃麥片，以便多方攝取營養；而諾莎菲卡在坐月子期間，也多次提醒奶奶「新生兒不能吃輔食」，未料全被當成耳邊風不說，某天還趁她不注意偷餵女兒喝白開水，2個月大的女兒也因此一病不起。

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發現女兒連連嘔吐後，諾莎菲卡趕忙將其帶往醫院，經過X光檢查才發現，女兒的腸道已經腫脹到「完全照不出個所以然」，只好先注射藥物搶救；而經過了3天昏迷狀態後，及時接受治療的女兒狀態才逐漸好轉，令諾莎菲卡感到無奈的是，儘管這已經是4年前的事情，女兒仍因此落下嚴重後遺症，不僅每2個月就會腹痛，甚至還得靠她到醫院拿藥服用、才得以緩解。

諾莎菲卡無奈表示，就因為奶奶餵的幾口白開水，讓女兒、甚至是全家人的生活都受到嚴重影響，藉此呼籲民眾以此為戒；來自台灣的網紅醫生阿末三漢也提醒，嬰兒在滿6個月大之前都沒有喝白開水的必要，要想「健康長大」其實透過母乳、配方奶就可以，若新生兒因為喝水喝太飽、導致沒了喝奶的胃口，或是腸胃沒有吸收營養素的空間，則可能因缺乏營養而導致發育遲緩。

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