雙胞胎感情好為何仍分床瞓？網民不解　媽媽揭露姊妹不為人知一面

養育雙胞胎，看見兩人彼此陪伴成長，父母又辛苦又甜蜜，雙胞胎日常總是讓人好奇，這對姊妹在爸爸媽媽不在的睡前時光，又友愛又爭執，十分可愛！



一位美國媽媽Lauren Berty育有三個孩子，除了大兒子，她時常在社群中分享雙胞胎女兒Shiloh和Grace的影片。

雙胞胎特別懂相親相愛？這對姊妹就告訴你甚麼是事實吧！（按圖了解）

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可愛雙胞胎姊妹不同睡

大部分影片中，Shiloh和Grace是一對友愛的姊妹，但當然也會有起糾紛的時候。媽媽說，有不少人問她，為甚麼她不讓雙胞胎睡同一張床。因此，她決定製作一段影片，告訴大家為何她不這麼做。

媽媽不在的時候，兩人......

這段廣為流傳的影片，一開始十分溫馨，分隔在兩個相鄰的嬰兒床上的姊妹，總是會伸手穿過欄杆，想碰觸彼此，有時會互相擁抱，有時會深情地拍着對方的背，兩人像是在用嬰兒語溝通，不時有可愛笑聲。

但就在幾秒鐘後，影片迅速切換，拍到了兩個女孩在嬰兒床的欄杆之間打架，這不是意外的碰觸，而是認真在互相打臉，互相推倒，拉扯對方的頭髮，甚至互咬。

影片一出，大家都能理解媽媽把她們分開睡的理由。這也讓許多網民發現，過去影片中看起來分常友愛的兩姊妹，居然也會「來陰的」（笑），在不知道有人看着她們的情況下，居然這麼會打架。

有網民回覆：「原本很擔心我的雙胞胎似乎不像Shiloh和Grace那樣可愛和溫和，現在我安心了！」也有網民說：「總以為你們的女兒相處得很好，而我的雙胞胎卻互相討厭。原來如此！」

有時，爭吵有助於找到解決衝突的辦法

兩人的推打爭吵都被被記錄在嬰兒監視器上，媽媽Lauren透過觀看來監視器，決定是否需要介入。她說：「如果嚴重到有一方咬人，我會進去把她們分開。」但她也說：「我在雙胞胎身上發現的是，家長不應該太經常干預她們的爭吵。爭吵有助於讓她們找到解決衝突的辦法。」

而儘管她們會吵架，但她們的感情還是非常親密，分開時會想念對方。媽媽說：「她們無疑是彼此的BFF（Best Friend Forever）。」雙胞胎最酷的地方在於，他們擁有大多數同齡孩子尚未開發的社交技能，因為他們總是有伴。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：可愛雙胞胎女孩不睡覺在做什麼？媽媽透過監視器，看到姊妹可愛互動，充滿笑聲，但也不時攻擊對方。雙胞胎才有的日常】