孩子2歲未滿哭鬧不停　爺爺竟連摑他5、6巴掌　新抱阻止也來不及

早前有一名媽媽上網淚訴老爺惡行，她心疼表示，自己才1歲10個月大的兒子遭老爺呼了5、6個巴掌，引發網民熱議，驚呼「直接把老爺趕出去」。



有一名媽媽在論壇Dcard上以「我公公打了我兒子巴掌」為題發文，她表示兒子今年1歲10個月，正是一個看到人家出門會吵着要跟的時候，日前先生有事要外出，當時小孩洗好澡正準備睡覺，看到爸爸要出門，就衝下床穿外套想要跟出去，當然爸爸沒有要帶他出門，小孩就坐在門前大哭，加上兒子的個性屬於比較倔脾氣比較硬的那種，一時半會是冷靜不下來的。

相關文章：奶奶發現孫女斷掌 驚喊她會影響父母健康 人妻不嬲更竟一同迷信

+ 6

女事主表示，她當下就先把小孩帶回房間，並關上門防止他一直跑去大門哭，心想讓他發洩一下再好好安撫他，因為當下說甚麼，小孩只會哭的更猛烈根本聽不進去。結果老爺聽到哭聲，來敲房門，跟孫子說來爺爺這裏，孫子不領情，依舊哭鬧着。

女事主透露，她就在房間內默默看着兒子，想等他冷靜一點再跟他講，結果老爺走出房間，很突然用力的打了她兒子巴掌說：「你再ㄎㄧ歡（編：台語，「胡鬧」的意思）喔」，因力道不輕，她兒子倒地又坐起來，緊接着又是一巴掌過去，兒子兩邊的臉及耳朵都被打到紅腫，她見狀衝過去，請老爺不要這樣打小孩，但是老爺不聽又打了下去，前後至少打了5、6個巴掌，老爺直叫小孩閉嘴，但小孩被打肯定只會哭的更大聲，怎麼可能安靜？

事主趕緊把兒子帶回房間，抱着兒子心疼大哭起來，心情既生氣又難過，看着自己的兒子被長輩這樣打，心裏非常難受。她生氣的表示，真的超級不能接受「打巴掌」這件事。如果小孩做錯事，打手心或打屁股也就算了，更何況小孩還這麼小，如果傷及腦部或是耳膜，能負責嗎？賠的起嗎？甚至會不會影響小孩心理問題都不知道。

她進房間後把小孩安撫好睡着以後，就打電話告訴老公跟這件事，老公馬上打給老爺，不過被老爺吼說她讓小孩在外面哭很吵，就掛掉電話了。事主想問「這樣如何處理？」她有明確跟老公表示「這種事沒有下次了」，老公也說不會再有下次。

女事主補充，房子並不是老爺的，是他們夫妻的，老爺與奶奶離婚很久了，是去年8月老爺才搬來與他們同住，但不知道會住多久，因為老爺有說等找到房子就會搬走。而自己是全職媽媽，小孩都是自己帶，基本上小孩不太會離開身邊太久，也沒有需要老爺幫顧小孩的問題。

事主也解釋，老爺打小孩巴掌是很瞬間發生的事，當下她衝過去的時候，有直接把小孩護在身後，而且她是打不過老爺的，加上肚子裏還有二寶，所以她不可能衝過去反擊，還有老爺是老公的爸爸，覺得要怎麼處理也該跟老公好好討論。

她表示，小孩已經檢查並驗傷完畢，所幸只有皮肉傷，並未傷及耳朵神經及腦部，活動力食慾也都正常。至於提吿部分，老公是希望不要鬧到法院，但他會幫老爺找租屋處。

貼文底下吸引大量回應，許多網民對她老爺的行為提出譴責：

．「老爺寄人籬下，還要多管閒事哦，打人家小孩幹嘛？到底是誰番癲不講理？」

．「這可以驗傷吧？打了5、6個巴掌我沒辦法接受，打手心就算了，而且要教育也是爸媽哪輪得到爺爺插手」

．「讓老公請老爺限期內搬走吧，打巴掌真的不行，才一歲多的孩子」

．「原來不是所有的爺爺奶奶都很疼孫子」

．「1歲10個月打巴掌？不要說1歲10個月，18歲我都不能接受」



【延伸閱讀，更多家庭關係故事】

婆媳｜陪奶奶覆診 更為兩老烹煮午餐！好新抱竟無理地被摑了一巴

+ 8

婆媳｜孩子動不動就睡醒 奶奶怪新抱催生所致 醫生看不過眼還擊

+ 4

延伸閱讀：

過年圍爐沒座位！人妻怨「像僕人」 尪勸1句遭全網罵：豬隊友

婆婆嫌她娘家喪事「帶賽」禁吃團圓飯 二婚女崩潰：老公前妻出席包年菜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】