怎跟老公宣佈孩子性別？兩位媽媽大搞心思　有位老公直頭開心到喊

你會用甚麼方式記錄得知孩子性別的那一刻呢？來看看日本兩位準媽媽的創意，和兩位爸爸一笑一哭的反應！



越來越多準爸爸、準媽媽會在揭曉腹中寶寶的性別時，用有創意的來宣佈，除了性別揭曉派對，有些爸媽會把這個特殊的時刻保留給另一半。日本一位準媽媽步美正目前正懷着她的第一個孩子。她在例行檢查中，知道了寶寶的性別，她決定用「蛋包飯」來告訴老公，吸引許多網友注意。

性別揭曉：日本準媽媽，準備蛋包飯

步美把她的作品和老公揭曉的那一刻，都拍攝下來，並分享到她的社交媒體，成為了一個熱門話題，有網民回覆：「這是我第一次看到有人這樣揭曉寶寶的性別！」「真是個好主意，我也想這麼做！」

記者採訪步美，問她怎麼會有這樣的創意，她說她想着要如何宣佈自己的性別，最後決定用家裏現有的食材做一份料理，把米飯做成小寶寶的形狀，放在咖哩雞上，然後蓋上蛋皮。當然！寶寶重要的性別特徵也被蓋上了。

把蛋皮掀開後，是一個裹着兜擋布的嬰兒，是個男孩。老公看起來很高興，不停的笑。

日本媽媽步美決定用「蛋包飯」來告訴老公孩子性別！（按圖了解）

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步美說她大概花了十分鐘來製作，當老公看到這盤蛋包飯端到面前，他很感興趣，馬上讚美好可愛！會想用兜擋布來代表小男孩，是因為曾經看到老公年輕時裹着兜擋布在河裏玩耍的照片。

步美說：「孩子是甚麼性別並不重要，但看到老公這麼開心，我真的很高興。」

性別揭曉：日本準媽媽，準備三角飯糰

另一位準媽媽，與丈夫都是YouTuber，經營頻道「びにえみ」，也用了料理來揭曉孩子的性別。老婆準備了三角飯糰，兩種內餡分別代表女孩和男孩。老公很緊張的咬下飯糰後，發現是代表女孩口味，立刻忍不着流淚，真的十分感人！

這位太太就用飯糰搞搞心思，怎卻令老公感動到哭起來！（按圖了解）

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你會用甚麼方式記錄得知孩子性別的那一刻呢？日本兩位準媽媽的創意，和兩位爸爸一笑一哭的反應，以下是影片連結。

食飯糰片段約於17分鐘開始：

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：性別揭曉！看日本兩位準媽媽準備蛋包飯、三角飯糰，爸爸一哭一笑感動人】