懷孕｜芒果濕毒孕婦不可吃？營養師稱營養價值高　但2類人別過量

現在正是芒果的產季，今年芒果盛產，餐後來盤芒果真是滿足。不過經常會聽到長輩囑咐孕婦「芒果有毒要少吃點，當心寶寶出生後皮膚不好」等相關告誡的話。這是真的嗎？



台灣食藥署食品公告 芒果營養成分多

依據台灣食藥署食品營養成分資料庫內容指出，每100g的愛文芒果平均熱量約50kcal，並含有維他命A 1920 I.U.、ß-胡蘿蔔素1152 ug、維他命C 23.5 mg、葉酸27.1 ug、膳食纖維0.9 g、鉀106 mg等，營養成分相當多。

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營養師：食用適量芒果 協助免疫系統運作、有助腸胃蠕動

台灣衛生福利部南投醫院黃淑敏營養師表示，其實芒果營養價值豐富，含有維他命A、胡蘿蔔素、維他命C、膳食纖維等營養成分。食用適量芒果好處多多，ß-胡蘿蔔素於體內會轉換成維他命A，而維他命A可以維持眼睛健康及昏暗光線中的視力，協助免疫系統正常運作；膳食纖維有助於腸胃蠕動、順暢排便；鉀則可以穩定血壓。

芒果果皮及樹枝液 少數者恐過敏

至於芒果有毒會導致過敏的部分，依據台灣農委會資料說明，屬於漆樹科的芒果樹，因為含有較多的生物過敏原，例如芒果樹枝液含有「漆酚」、芒果果皮含有「間苯二酚」等，會讓少數人過敏，過敏者可能會出現氣喘、蕁麻疹或皮膚炎等症狀。

糖尿病、腎臟病患者 應酌量食用勿過量

黃淑敏營養師也提醒，芒果由於ß-胡蘿蔔素豐富，吃過量可能會導致其滯留體內，而短暫出現身體變黃等症狀，此外，芒果含糖量每100公克約10-15g。糖尿病、腎臟病患者應酌量食用不要過量，避免造成身體的負擔。

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