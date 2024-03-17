媳婦不想生子女 奶奶嘆「怎跟祖先交代」網民：你磕頭謝罪吧！
撰文：聯合新聞網
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高物價、高通膨時代，越來愈越多人選擇不生小孩。一名奶奶近日在網上抱怨，媳婦沒有生子意願，萬一造成夫家「絕後」該怎辦？貼文曝光後，也引起留言區熱議，不少人直呼：「都甚麼年代了」、「要生妳自己生」。
該名奶奶在Facebook《毒姑九賤婆媳討論區》發文寫下，媳婦竟然說不想生，萬一造成夫家絕後的話，自己「回去（意指過世後）」時該怎麼面對列祖列宗呢？
貼文一出，網民一面倒表示：
・「妳就磕頭謝罪即可」
・「說得好，一個不夠，就磕100個」
・「妳的神主牌放在廟裏面，就不需要去面對了！問題解決，下一個」
・「妳是有皇位繼承嗎？不然生不生有啥重要的？」
・「媳婦太不孝了，妳最孝順就妳生吧！」
・「怪妳當初怎麼沒多生幾個兒子可以娶媳婦，最好生超過12個兒子」
事實上，在許多家庭中「生不生」並不單只要夫妻有共識就可以了。日前有其他女網民抱怨，奶奶打電話來質問她「幹嘛避孕」，還下指導棋，告訴她夫妻幾點性行為受孕機率才會高，同樣引發熱烈討論。
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