連失望也不許？她知第四胎都是女兒哭了　網民見她這反應竟怒罵她

可以對腹中寶寶的性別失望嗎？許多人對此爭論不已，來看看一位育有三個女兒的媽媽，在得知腹中仍是女兒時，激動痛哭的反應。她受到許多網友強烈的批評。



一位育有三個女兒的媽媽Kendra Evens，因為第四度懷孕，即將生產，適逢萬聖節快到了，就把性別揭曉的煙霧放在南瓜燈中。當煙霧飄出，一開始似乎是藍色的，讓想要兒子的Kendra很開心。但沒想到隨後變成濃濃的粉紅色煙霧，這讓她難過到淚流滿面，哭到無法面對鏡頭而彎腰。

失望是有的，但從照片可以，當第四位女兒出世後，她也很愛錫這女兒吧！（按圖了解）

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又是懷女兒，不能難過嗎？

她事後說：「我永遠無法體驗擁有兒子的感覺，這讓我很失望。」這是她最後一次懷孕。她在TikTok分享了拍攝的影片，觀看次數已超過500萬次。她希望這段影片能記錄她當下的反應，也相信有很多人跟她一樣，也會對孩子的性別感到失望。

Kendra表示，很多人都會經歷這些情緒，這並不是說她不愛這個孩子。但有失落的情緒，卻不可以表現出來，這是很奇怪的。很多人不希望媽媽表現出對孩子性別的失落感受。

她懷孕以後，感覺與我以前懷孕非常不同，懷三個女兒時每天都不舒服，但這次幾乎沒有，而且皮膚狀況有很大不同，所以她以為這一定是個男孩。在確定是女孩是，她激動的哭了。她說：「我姐姐有兩個兒子，我有很多侄子，我看到了媽媽和兒子之間的相處——這是我渴望的。」

Kendra哭到無法面對鏡頭，老公見狀拍背安撫。

網民批評蜂湧而至

她的這段影片被許多人嚴厲批評，有網友說：「不應該把對性別的失望公諸於世，請把那些狗屎留給自己，你的孩子不需要知道你在他出生之前有多失望。」「如果你會對孩子的性別感到失望，就不要做這種公開的揭露。」「無論如何都要愛你的孩子，並且感恩你被選擇成為他們的父母。」

這些批評Kendra都看到了，她說她了解在社群媒體上展示自己時，會遇到不一定認同自己感受的人。她說：「我希望我能吸引到有同樣感受的觀眾，並知道這沒關係，我們不是怪物。」她補充，她的失落在一天之內就消失了，她非常高興第四個女兒即將加入她的家庭，「我興奮極了，我真的注定要成為女孩媽媽，我喜歡我的每個女孩都是獨一無二的，她們都有自己的個性。

你怎麼看呢？越來越多人會舉辦性別揭露的活動，這有時會讓許多爸爸或媽媽不小心表露出對孩子性別的真實情緒，不可以有這樣的情緒嗎？應該在事前就調整好心情嗎？許多人為此爭論。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：又是女兒！這位媽媽在性別揭曉後痛哭不已。影片公開後被網友罵翻，但她堅持自己有這樣的情緒很合理】