腸病毒｜學童染病幼稚園停課！家長質疑嚴重性　醫生用一張相說明

台灣衛生福利部疾病管制署於4月23日指出，當地腸病毒急診人數已破萬人，相較往年提前兩周進入流行期，主要病毒為「A型克沙奇」，重症高危險群則是5歲以下的嬰幼兒。因有家長因幼兒園停課而抱怨，「有那麼嚴重嗎？」台灣小兒科醫生王韋力公開染病照，瞬間引發網民熱議。



王韋力醫生於早前在Facebook專頁「威力醫師的育兒週記－王韋力」發文，談及台灣近日越來越嚴重的腸病毒疫情，一名女兒讀幼兒園的媽媽前來門診時，向他提起學校停課一事；只見該名媽媽不禁抱怨，「吼～實在是有夠煩的～班上才2個腸病毒，學校就都不准其他小孩去上學」、「啊不過就是嘴巴破幾個洞，手腳長一點點疹子，有那麼嚴重嗎？」

對該名媽媽的言論，王韋力醫生沒有回答，選擇傾聽對方抒發情緒，但內心卻想起前陣子感染腸病毒的孩子，心疼的說，「那個疹子好像不是只有一點點而已…是好多好多點點點」。王韋力醫生也貼出孩子的染病照，只見小手佈滿紅色疹子，密密麻麻、有些還被抓破，畫面相當驚人。

貼文一出，引來許多網民討論，也有人批評該名媽媽很自私：

．「等到她自己也被感染一次就知道了」

．「相信她看到之後，應該會馬上閉嘴」

．「第一次聽到媽媽不怕孩子被傳染的」



還有孩子曾感染腸病毒的家長表示：

．「4年前女兒中一次，看了都心疼」

．「我的孩子就是去學校中腸病毒，拜託家長要有危機意識」



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