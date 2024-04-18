腸病毒｜酒精也殺不死！6招預防孩子染病 玩具可用「它」消毒
撰文：中天新聞網
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腸病毒開始流行了！台灣兒科醫生徐嘉賢表示，腸病毒「酒精殺不了」，呼籲小朋友、家長做好準備，注意勤洗手、生病不上學。
台灣兒科醫生徐嘉賢在Facebook專頁發文表示，近期除了甲流、新冠病毒，腸病毒也開始出現，以往經驗會從3月開始，今年已經陸續有學校開始停課。徐嘉賢提醒，腸病毒「酒精殺不了」。
如何預防腸病毒？疾管署分享6招方法：
1. 肥皂洗手20秒，並牢記正確洗手五招式:
濕：將雙手打濕，包括手背、手指和指甲縫
搓：加入肥皂或洗手乳，搓揉雙手至少20秒
沖：用清水沖洗乾淨雙手
捧：捧起雙手接水，沖洗手指和指甲縫
擦：用乾淨的毛巾或紙巾擦乾雙手
2. 家長回家接觸嬰幼兒前請先洗手，換衣物，避免將病菌傳染給嬰幼兒。
3. 均衡飲食、適度運動、充足睡眠，多餵母奶，提高嬰幼兒的免疫力，並且避免到人多的公共場所。
4. 回家之後更衣，注意家裏的清潔與通風。
5. 利用10公升清水100c.c家用漂白水消毒玩具，並且避免讓嬰幼兒將玩具放入口中咬。
6. 生病不上學，請假在家多休息，若出現重症前症病徵，請儘速至醫院治療。
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