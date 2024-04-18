腸病毒｜酒精也殺不死！6招預防孩子染病　玩具可用「它」消毒

腸病毒開始流行了！台灣兒科醫生徐嘉賢表示，腸病毒「酒精殺不了」，呼籲小朋友、家長做好準備，注意勤洗手、生病不上學。



台灣兒科醫生徐嘉賢在Facebook專頁發文表示，近期除了甲流、新冠病毒，腸病毒也開始出現，以往經驗會從3月開始，今年已經陸續有學校開始停課。徐嘉賢提醒，腸病毒「酒精殺不了」。

如何預防腸病毒？疾管署分享6招方法：

（台灣疾管署）

1. 肥皂洗手20秒，並牢記正確洗手五招式:

濕：將雙手打濕，包括手背、手指和指甲縫

搓：加入肥皂或洗手乳，搓揉雙手至少20秒

沖：用清水沖洗乾淨雙手

捧：捧起雙手接水，沖洗手指和指甲縫

擦：用乾淨的毛巾或紙巾擦乾雙手



2. 家長回家接觸嬰幼兒前請先洗手，換衣物，避免將病菌傳染給嬰幼兒。

3. 均衡飲食、適度運動、充足睡眠，多餵母奶，提高嬰幼兒的免疫力，並且避免到人多的公共場所。

4. 回家之後更衣，注意家裏的清潔與通風。

5. 利用10公升清水100c.c家用漂白水消毒玩具，並且避免讓嬰幼兒將玩具放入口中咬。

6. 生病不上學，請假在家多休息，若出現重症前症病徵，請儘速至醫院治療。

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