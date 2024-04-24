性病疣｜2個月大嬰兒竟染椰菜花！非受侵犯　或因肛門有傷口所致

HPV感染來說，性行為是主要傳染途徑，而口腔也是其中之一，有黏膜的地方就可能有感染。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎曾遇過僅出生一兩個月大的嬰兒，肛門長了「椰菜花」（性病疣），後來才知道，尿布疹導致皮膚受傷後，病毒可能因為口沫飛濺接觸傷口，進而出現椰菜花。



HPV是一種DNA病毒，目前已知高達兩百多型HPV，HPV感染也與造成男性及女性外生殖器癌的發生有關，如陰道癌、肛門癌、外陰癌及陰莖癌。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎提到，以國際趨勢而言，仍建議女性接種為第一優先，原因是子宮頸較適合HPV病毒的生存，疾病負擔而言女生是較多的，疾病傷害力較大。至於仍有頭頸部癌症發生可能的男性，醫生也建議可以施打，可減少互相傳染機會，增加群體免疫。

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李秉穎提到，HPV感染來說，性行為是主要傳染途徑，而口腔也是其中之一，有黏膜的地方就可能有感染。他曾遇過臨床上有2、3次的案例，僅出生一兩個月大的嬰兒，肛門長了椰菜花，後來才知道，尿布疹導致皮膚受傷後，病毒可能因為口沫飛濺接觸傷口，進而出現椰菜花。醫生表示，HPV病毒無所不在，「耳邊說話可能被傳染椰菜花。」

台灣國健署自2018年推動國中女生接種HPV疫苗，4年來接種率逐年上升，至2021年已達91.3%的涵蓋率。而先前接種過二價或四價疫苗者，李秉穎表示，國內會跟隨美國建議，若已經施打過可不需再接種，因為現行的九價疫苗是多出20%的保護效益，若要施打也不反對。至於擴大國中男學生接種，醫生認為，可若財源足夠，可補助國中男學生一同施打。

藉由子宮頸抹片檢查及疫苗施打，台灣國健署指出，子宮頸癌發生率及死亡率降低7成以上；而接種HPV疫苗，預防子宮頸癌，已被WHO認可安全及有效，目前台灣提供的公費疫苗，保護力至少8年以上。接種後，最常出現的症狀為注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛，多屬輕微至中等程度，且時間短暫。

不過，研究顯示，HPV疫苗雖然可以預防相關型別的病毒感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此台灣國健署表示，接種HPV疫苗後，仍須有安全的性行為，應正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。另外符合篩檢資格民眾，建議至少每3年接受1次抹片檢查。

國健署提醒，接種HPV疫苗前中後注意事項：

1. 接種前：提醒學生及家長請先詳細閱讀HPV疫苗的衛教內容與相關說明，經學生及家長都同意後，才安排HPV疫苗接種服務。

2. 接種時：請事先告知病史、量體溫等評估；身體如有任何特殊狀況或疾病，務必告知醫師，經醫生綜合評估後，進行疫苗的接種。

3. 接種後：接種後原地休息30分鐘後再離開；若身體感到不適，請立即告知醫生。

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