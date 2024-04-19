發燒｜體溫越高病得越重？燒得越耐免疫力越高？6大迷思逐一破解

孩子發燒總，為人父母總是既慌張又失措，本文帶你看幾則流傳的發燒迷思，請醫生來解答。



相信你一定看過網路上一些關於小兒發燒的迷思，但可信度有多少呢？透過台灣書田診所小兒科特約主任醫生陳永綺的解答，能幫助家長更加認識小兒發燒，同時，也能少些擔心。

以下幾個有關「孩子發燒」的疑問，相信很多家長都想知清楚！（按圖了解）

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Q1：發燒的溫度越高，表示病情越嚴重？

陳永綺醫生表示，「並非一定，主要看是否有其他的症狀表現」。

人體免疫系統運作是，若有外物病毒入侵，身體會自然做出調整，而體溫就是防禦的機制之一。她強調，但小孩的調節中樞還不是很成熟，所以反應會比大人還激烈，有一點感冒症狀，體溫自然就會偏高。

雖然孩子體溫雖然偏高，但只要活動力、吃喝狀況以及生理反應都正常，父母不需太擔心。然而，陳永綺醫生也提醒，若超過40°C，就需要小心謹慎，因為孩子的新陳代謝、心臟跳動會比較快速，很可能會有呼吸困難的情形；若吃喝狀況以及生理反應表現異常，也有可能是脫水或其他較嚴重疾病的象徵，需要特別小心。

Q2：燒越久，免疫力越好？

發燒的確對人體的抵抗力是有幫助，但燒越久，免疫力就會越好嗎？陳永綺醫生指出，並不是燒越久，免疫力越好。

人體遭到病毒入侵的時候，會自己產生抗體，大概3～5天就會退燒了。但如果長時間持續發燒，就表示體內一直在抵抗外來的入侵物，其實是不好的情況。

醫生舉例，像川崎症一定會持續發燒，並不表示他的免疫力好，而是疾病的入侵狀況非常嚴重，需要好好評估身體的環節哪裏出了問題。

Q3：發燒一定要去醫院？

孩子發燒了，爸媽內心必然着急不已，總是第一時間就送去醫院看病，希望醫生趕緊讓孩子退燒、讓身體好些。對此，陳永綺醫生表示，事實上，父母可以在家先做觀察，主要看孩子的活動力與吃喝等情形。

請家長先幫孩子補充水分、持續量體溫，適度做降溫的動作，但如果活動力明顯降低，出現病懨懨、身體很不舒服，不適症狀持續沒有改善，應該要去醫院檢查比較好。

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Q4：發燒會燒壞腦袋？

聽到孩子發燒，長輩的反應經常是：「發燒會燒壞腦袋啦」、「腦袋燒壞會變笨！」陳永綺醫生指出，發燒代表我們的身體有了問題，體內的生理機制會去抵抗病毒。而孩子發燒的原因，通常都是細菌或是病毒感染導致。

如果真的造成腦炎、腦部的受損，也是因為外來細菌病毒引起，而非發燒本身。

Q5：高燒不退必須打點滴？

陳永綺醫生表示，並非一定。高燒不退，但是喝了電解質水，不會影響到孩子正常食慾，則不需要打點滴。

不過他指出，有兩種情況高燒不退必須打點滴：

孩子沒辦法正常吃喝



無法用正常的飲食習慣來補充營養，很可能會造成嚴重的脫水反應，此時必須依靠點滴來補充水分與營養。

孩子不滿4個月大



免疫系統發育尚未健全，營養全靠母乳、奶水為主，若無法喝奶，可以靠電解質水來補充營養，一旦連電解質水也無法喝時，則需要密切的觀察注意。

Q6：幼兒長牙會導致發燒？

很多家長都認為寶寶長牙會發燒，其實孩子在長牙時，體溫會微微上升，主要落在38°C左右，不會超過38.5°C以上。陳永綺醫生說明，要看每個孩子的體質，每次長牙時是有可能出現體溫升高的現象，不過，發燒本身是源自於身體遭受外來的細菌病毒入侵而引起的，長牙並不是造成生病的主因。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：流傳許久的發燒6大迷思！醫師專業帶你一一破除】

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