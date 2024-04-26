臭狐｜女孩9歲起已因體味受排擠！氣味外「耳垢、汗漬」也可判斷

一名13歲的學生，從9歲時出現狐臭，只要流汗就飄散異味，讓她飽受同儕排擠。醫生指出，狐臭患者約有3成都是青少年，就診人數增加與近年青春期提早報到有關。



沒想到青春期身上特殊的味道，竟是「狐臭」！台灣皮膚科醫學會理事廖怡華表示，臨床經驗顯示，近年皮膚科門診中、有3成狐臭患者都是爸媽陪同來看診的青少年，腋下問題提早到來與「荷爾蒙」提早激發汗腺有關，而女性受荷爾蒙影響又比男性更活躍，就診率也比男性更高。

相關文章：雞蛋｜5大建議更聰明吃蛋！「一原因」應將蛋黃打散才讓小孩吃

+ 14

台灣一項線上市調「2024年青少年及家長腋下多汗及異味觀念」也發現，12到18歲青少年自身或身邊有腋下問題困擾的人遠比想像得多，且有高達7成的青少年曾察覺自身或身邊的同學有腋下問題，因不知如何適當表達，多會選擇與對方保持距離，甚至用開玩笑的方式來讓對方知道，恐造成孩子潛在社交障礙及心裏焦慮、憂鬱。

廖怡華提到，面對腋下問題，僅有少數家長帶會孩子求診就醫，原因多為擔心接受手術後，會有汗水代償、效果不佳等副作用，也不希望孩子承受可能留下永久疤痕的內心陰影，不過現在有無須手術開刀的方案，可以尋求專業皮膚科醫生諮詢評估。

如何知道自己有沒有腋下的問題？ 台灣林口長庚醫院皮膚科醫師黃耀立提醒，可以透過「聞、望、問、切」：聞腋下有沒有特殊異味、衣服上有沒有濕黃汗漬、家族有沒有狐臭遺傳史，另外也要檢查有沒有濕耳垢，因為有濕耳垢的孩子，未來有8成機率有狐臭，而有狐臭的患者當中，更高達9成5有濕耳垢。

黃耀立強調，狐臭雖然不是病，但家長仍需要協助孩子用正確的態度去面對問題，也要時時關心青春期孩子的狀況，避免孩子因為症狀出現心理廣泛性焦慮、社交迴避症狀，變成人格自信發展的阻礙。

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】

子女皮膚、呼吸道敏感「咁就一世」？ 了解2大過敏症關鍵轉捩點

+ 37

傳染病｜不只流感、腸病毒！提防10大幼兒疾病 嚴重可致重症命危

+ 33

延伸閱讀：

狐臭味炸裂！ 醫勸「5類食物少吃」：咖啡、茶恐是異味主因

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】