4月龍B講座｜送出近$10萬豐富禮品 蒸氣消毒機/暖奶器/奶樽組合

龍B｜《香港01》旗下「01親子」於2024年4月20日(星期六)再度舉辦「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及養育新生兒的各種疑問。



上下午場的新手爸媽免費講座，題目包括嬰兒皮膚護理小貼士、嬰幼兒急救班、孕期準媽媽皮膚問題等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記家長可獲豐富福袋，總值將近港幣十萬元，登記從速！

講座報名

龍年新手爸媽講座

龍B講座大獎【1】Oxford Path 布書及發聲書

發聲書以聲音及色彩吸引寶寶注意，父母可趁機與寶寶建立良好閱讀習慣，幫助寶寶成長。布書增加感官刺激，滿足寶寶好奇心和促進手部肌肉發展！

龍B講座大獎【2】AQ 流感消毒除味套裝

流感消毒除味套裝（禮品價值$3333）

1. 空氣殺菌淨化機 X1

2. 空氣淨化機專用液 500ml X2

3. 天然消毒水 300ml X1

4. 天然消毒水 500ml X1

5. AQ健康科技水-環境配方手噴裝 230ml X1

6. AQ健康科技水-多功能配方試用裝 7ml X2

7. AQ健康科技水-多功能配方手噴裝 60ml X3

8. AQ健康科技水-多功能配方便攜裝 28ml X1

龍B講座大獎【3】LAURASTAR IGGI 蒸氣消毒護理套裝

配備手提消毒掛熨機「IGGI」和兩個獨家配件：蒸氣消毒盒及蒸氣消毒管，更容易對嬰兒的物品進行消毒。蒸獨特的 DMS 微細乾蒸氣，可以直接殺滅病毒及細菌，保護嬰兒免受細菌、病毒的侵害。高溫蒸氣消毒是嬰兒的天然保護，適用於嬰兒的物品、日常小物件、奶樽和小容器。這種天然方法可以替代化學品，同時更有效、可靠和直接。

龍B講座大獎【4】Hegen 100日禮品套裝

基本奶樽組合，適合初生至6個月嬰兒使用，是自用或送禮的最佳選擇!「一瓶到底」多功能收納瓶的改革性設計，一蓋即關、一扭即開(專利申請)，不但密合抗氧化，讓擠奶、儲奶、餵奶在單一瓶中，不用再換來換去。

1. 1 x Hegen –PPSU多功能方圓型寬口奶瓶 240ml/8oz (2支裝)

2. 1 x Hegen –PPSU多功能方圓型寬口奶瓶 330ml/11oz (2支裝)

3. 1 x Hegen – 防脹氣智慧奶咀 (中速，2個裝)

4. 1 x Hegen – 防脹氣智慧奶咀 (快速，2個裝)

5. 2 x Hegen – 收納儲存蓋 (1件) (隨機顏色)

6. 1 x Hegen –牙膠 (粉紅色)

7. 1 x Hegen – 奶瓶/奶咀擦

8.1 x Hegen –禮盒

9. 1 x定制賀卡

Hegen 100日禮品套裝

龍B講座大獎【5】b&h 5合1多用途智能雙瓶暖奶器

全港獨有功能：可雙瓶暖奶，同時暖奶及媽媽補品(如滴雞精)，減省一倍時間。

5合1功能：暖奶、解凍、熱食、消毒、預設時間。

暖奶功能：不會因溫度突然標升而令配方奶粉/母乳/食物 營養流失，可在37-55 ℃ 範圍內自由調節目標溫度。

解凍功能：可在 37-44℃ 範圍內自由調節目標溫度。

熱食功能：可加熱不同器皿或鋁薄密封包裝的輔食品，可在56-85 ℃ 範圍內自由調節目標溫度。