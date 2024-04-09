3月龍B講座｜入場人次達400人 現場大獎設消毒烘乾機/仿生潔地機

龍B講座2024｜《香港01》旗下「01親子」已於3月份舉行「龍年新手爸媽講座」，入場人次逾400人，是次講座題目包攬「母嬰用品購物必知要點」、「迷失『玩具』世界」、「產後回復靚媽狀態」、「中醫解構備孕、安胎、產後減肥全攻略」。現場更設有獎問答遊戲，出席者更可免費獲贈母嬰產品福袋。



3月龍B講座回顧：家長讚講座內容夠全面、內容豐富

當日講座主題由備孕到育兒階段，提供多樣性資訊予在場父母們，題目包括「母嬰用品購物必知要點」、「迷失『玩具』世界」、「產後回復靚媽狀態」、「中醫解構備孕、安胎、產後減肥全攻略」。

「母嬰用品購物必知要點」、「迷失『玩具』世界」由 BabyHands產品顧問 Calvin Wong 以及 BabyHands 產品發展總監 Rix Leung主講。他們即場教在場父母們如何精明地選購母嬰產品以及玩具的重要性。

「產後回復靚媽狀態」由香港註冊普通科醫生盧麗晶主講，教各位靚媽認識產後各種問題以解決方法，包括生疣、色斑、八字胸、陰道鬆弛及脫髮問題。

「中醫解構備孕、安胎、產後減肥全攻略」由註冊中醫師譚希元主講，教助孕養卵、安胎、清胎毒、產後減肥等秘訣。

講座設有獎問答環節 送出實用母嬰產品大獎

禮物包括：喜臨 Haenim UV LED 消毒烘乾機、Hizero F803 仿生潔地機、 B & H Swiss 8合1多用途智能消毒烘乾機

出席者獲得豐富福袋 BB有機零食/加厚濕紙巾/嬰兒潤膚霜

禮物包括：

1. HiPP 有機蜜桃蕉芒乳酪、有機奶餅

2. Ms. Chu Soap & Beaut 全天然止癢膏 、嬰兒純天然護膚霜、HK$50 優惠券

3. Dr. Kong HK$50 優惠券

4. B & H Swiss 99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾 (含蘆薈萃取液 - 無酒精)

5. World Family English ABC Poster