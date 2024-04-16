4月龍B講座「孕期準媽媽皮膚問題」環節送出蒸氣消毒/雙瓶暖奶器

《香港01》旗下「01親子」於2024年4月20日(星期六)再度舉辦「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及養育新生兒的各種疑問。「孕期準媽媽皮膚問題」環節更一度送出三份大獎，包括Oxford Path 布書+發聲書、LAURASTAR IGGI 蒸氣消毒護理套裝、b&h 5合1多用途智能雙瓶暖奶器。



孕媽媽在孕期中期會面對不少皮膚問題，因為母體內的雌激素、黃體酮及催乳素會急升，不過這些皮膚問題大多都是短暫的。孕期的3大皮膚問題，包括皮膚痕癢出紅疹、長暗瘡、長妊娠紋等，每種皮膚都帶來困擾，影響孕媽情緒。

4月龍B講座「孕期準媽媽皮膚問題」由皮膚及性病科專科醫生陳厚毅主講，從醫學專業角度為一眾準媽媽剖析皮膚問題及處理方法。

講座報名

「孕期準媽媽皮膚問題」講座後有獎問答遊戲，送出三份大獎

1. Oxford Path 布書+發聲書

發聲書以聲音及色彩吸引寶寶注意，父母可趁機與寶寶建立良好閱讀習慣，幫助寶寶成長。布書增加感官刺激，滿足寶寶好奇心和促進手部肌肉發展！

2. LAURASTAR IGGI 蒸氣消毒護理套裝

配備手提消毒掛熨機「IGGI」和兩個獨家配件：蒸氣消毒盒及蒸氣消毒管，更容易對嬰兒的物品進行消毒。蒸獨特的 DMS 微細乾蒸氣，可以直接殺滅病毒及細菌，保護嬰兒免受細菌、病毒的侵害。高溫蒸氣消毒是嬰兒的天然保護，適用於嬰兒的物品、日常小物件、奶樽和小容器。這種天然方法可以替代化學品，同時更有效、可靠和直接。

3. b&h 5合1多用途智能雙瓶暖奶器

全港獨有功能：可雙瓶暖奶，同時暖奶及媽媽補品(如滴雞精)，減省一倍時間。

5合1功能：暖奶、解凍、熱食、消毒、預設時間。

暖奶功能：不會因溫度突然標升而令配方奶粉/母乳/食物 營養流失，可在37-55 ℃ 範圍內自由調節目標溫度。

解凍功能：可在 37-44℃ 範圍內自由調節目標溫度。

熱食功能：可加熱不同器皿或鋁薄密封包裝的輔食品，可在56-85 ℃ 範圍內自由調節目標溫度。