婚姻｜老公不儲錢又沒給家用！人妻嘆沒安全感想離婚　惹網民嘲諷

「柴米油鹽醬醋茶」是一個家庭最基本的東西，不少夫妻常會因為生活上瑣碎事物而爭吵，當中金錢更是容易引起紛爭的關鍵因素。有一名人妻發文抱怨，兩人的價值觀不同，常會因為錢的問題吵架，讓她感嘆結婚後相處得很累。



這名人妻在Facebook「毒菇九賤婆媳討論區」寫道，老公每次只給她房租跟電費，其餘家中的開銷費用都是他們兩人一人一半，只不過老公花錢很隨性，夫妻倆也因為錢的問題時常爭吵。事主為了幫老公儲蓄，曾要求對方一個月拿5000元出來，她會幫忙存，但卻遭到拒絕，老公表示只願意給房租和電費，其餘免談。

事主嘆說先生賺的錢自己都存不住，而且兩人婚後沒買房也沒汽車，房子是用租的，出門都是騎電單車，讓她無奈地表示，「都結婚了，他還這麼不會想，有時看到他，越看越討厭」。雖然知道「錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」，這樣的生活和老公的態度，都讓事主對這段婚姻很沒有安全感，甚至有想離婚的念頭。

貼文一出，一票人都力勸事主離婚：

・「既然討厭，幹嘛不直接離？」

・「真的無法共同生活，自己有工作能力，分了！餘生妳自己能過得更好」

・「如果有想要生小孩，勸妳快離婚，再去找穩定可以生小孩的對象」

・「若覺得沒未來，趁現在沒小孩就趕快離婚，自己一個人過得開心總比以後相看兩厭，有小孩後爭吵會越多」

・「不行就直接簽一簽了，反正也不會改」

・「如果沒孩子，快離開吧，不要執着他會改變」



還有不少人大酸：

・「男女平等的時代了，他買不起房妳買不會喔，都甚麼年代了還在那男生沒房該死喔」

・「沒錢妳看誰都一樣討厭！有錢就算禿子，妳也像看到彭于晏一樣」

・「笑死了！男人會交出錢自然會交，不會交的連200都計較」

・「呃，當初幹嘛結婚？該不會是天真的覺得婚後就會改吧？」

・「看了討厭又不離，怪誰？自找的」



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