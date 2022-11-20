慳家媽媽｜80後人妻狂收集免費樣板　乾糧、家品樣樣有　2年慳6萬

有人說，愛貪小便宜的人，往往容易吃大虧，很難發大財。



但英國一名80後媽媽用行動證明，貪小便宜也能有「出頭天」！

人妻愛收集免費樣板，省了不少日常使費！（按圖了解）

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這名80後媽媽名為Maria Sillaste，她從2020年開始愛上收集免費樣板，而這個「愛好」至今已經讓她節省了超過7000英鎊（約港幣63,000元）。

33歲的Maria Sillaste育有2名孩子，她2年前在社交媒體上看到有人分享拿到免費香水樣板，引起了她的好奇心。於是，她開始搜尋領取免費樣品的方法，關注各大品牌的社媒賬號、加入相關的Facebook群組，就這樣拿到了許多免費的乾糧、飲品、護膚品、家具用品、購物券等等。

她發現，這個方法能讓她節省不少錢。其中，最令她有成就感的「戰利品」是Tefal品牌的攪拌機。她說，這款攪拌機的市價為150英鎊（約港幣1,400元），而她無需花任何一分錢就擁有了這個攪拌機。

對於這個特殊的愛好，Maria Sillaste的老公Gunnar也表示支持。 Gunnar說，他對於老婆收集免費樣品的能力感到驚訝，而他也享受使用免費樣板的過程。

Maria Sillaste說，收集免費樣品已經成了他們生活中的一部分，每當收到包裹，她和家人都會興奮地開箱，看看這次收到了哪些免費樣品。

除了省吃儉用，沒想到收集免費樣品也能省下不少錢啊！看了Maria Sillaste的故事，有沒有讓你想馬上開始培養這個愛好呢？

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