曾以「2歲日抽40支煙」震驚全球！現在16歲的他還是煙不離手嗎？

抽煙有害身心健康，甚至將許多疾病惹上身。印尼蘇門達臘有一名男童，年僅兩歲就開始抽煙，煙癮相當驚人，每天要抽「40支」。然而，在戒癮過程中並不順利，一度用食物替代抽煙的習慣，導致體重遠超過同齡孩童。在第二回終於順利戒掉煙癮的他，身體產生驚人變化，幾乎認不出是同一人。



據《新德里電視台》（NDTV）等外媒報道，今年16歲的少年里札爾（Ardi Rizal）曾在2歲時在社群平台上引起全球關注，因其煙癮量驚人，甚至有「印尼香煙寶寶」的稱號。里札爾的母親黛安娜（Diana）曾表示，若試圖拿走香煙，里札爾就會發脾氣，甚至出現用頭撞牆的瘋狂舉動，擔心兒子煙癮日趨嚴重可能因此害死兒子，尋求政府和專家幫助。

里札爾當年煙癮之大，可真的令不少人都驚訝：（按圖了解）

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最終，在印尼首席兒童心理醫生莫亞迪（Seto Mulyadi）幾年來的協助下，里札爾不僅成功戒除煙癮，同時在學校也取得不錯的成績。莫亞迪認為在兒童成癮矯治案件中其中一項有利的因素，是他們的「思維敏捷」；里札爾的案件中，即因為他的年齡及聰明才智，透過玩耍、奔跑及攀爬活動，分散注意力，藉此逐漸降低每天的吸煙數量。

事實上在印尼，吸煙習慣仍然是一項重大的社會問題。根據一份賓州大學醫院（Penn Medicine）的研究報告顯示，在全球煙草使用危機（global tobacco use crisis）統計中，印尼處於危機的高峰，將近27萬名孩童每天都會接觸到煙草相關製品。

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