怎麼哭着上台？男孩參加街舞比賽　「萌反差」喊住上演高難度動作

山西日前舉行一場街舞比賽，一名6歲男童含着淚水上場，沒想到音樂一下隨即舞棍上身，接連表演許多高難度地板動作，讓現場全都看呆。



近日山西運城出現一個有趣的畫面，在一個街舞海選現場，一名6歲幼稚園男童在主持人的帶領下登上舞台，他哭得一把鼻涕一把眼淚，感覺對於上台不怎麼願意。

但誰知音樂一下，他的手腳立即隨著不斷擺動，接着做出大風車等一招又一招的高難度地板動作，而且整個人頭頂地板，展現絕佳平衡感，大招連發令全場炸裂，許多人都看得目瞪口呆。

喊還喊，舞技強還舞技強，是兩回事來的！（按圖了解）

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影片拍攝者高姓男子指出，「他在台下等到睡着了，上場的時候是他媽媽把他給叫醒，把他帶到台上的。但是沒想到他各種『亂飛』，動作都很高難度，有種青銅變王者的感覺。」

跳舞影片事後被上傳網路絡，引發網民熱烈回響。有人說：

．「上一秒哭哭唧唧，下一秒直接起飛」

．「我不是菜，只是起床氣比較大（捂臉）」

．「被迫營業啊」

．「哭是態度，跳是技術」

．「嗚嗚嗚…在場的…沒有一個…是我的對手」

．「老天爺追著餵飯啊」



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