發燒｜5歲女童浸浴溺斃！即睇8大降溫須知　退熱貼、沖涼只能治標

台灣新北一位單親媽媽，讓發燒女兒泡澡降溫，卻造成溺水致死、天人永隔的遺憾。孩子發燒總會讓爸媽心急如焚，若一時無法送急診，該如何居家照護？



台灣新北市1名單親媽媽，因為女兒發現5歲女兒發燒，心急的她，幫女兒在浴缸放水，想用泡澡的方式，為女兒達到「物理降溫」的效果。不料她短暫離開幾分鐘，在回到浴室，就看到悲劇一幕。

5歲女兒已俯臥浴缸內溺水窒息。嚇壞的媽媽趕緊帶女兒去送醫急救，但已回天乏術。呼吸道感染，加上在浴缸內泡水溺水，引發缺氧缺血性腦病變、腦水腫，搶救19天之後，最後因肺炎死亡。

台灣士林地檢署檢警介入調查，約談鄰居、女童老師等，發現該名母親平時無家暴，且對女兒相當疼愛，母親對於自己疏失也崩潰不已，數度泣不成聲。考量到失去至親後，媽媽也深感自責，故予以緩起訴處分，期間1年並向公庫支付台幣5萬元。

孩子發燒時該怎做？以下8件事越早知道越好：（按圖了解）

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發燒泡澡降溫，可行嗎？

很多人爸媽在孩子發燒，卻又一時無法送去醫院時，都會選擇像冰枕、退熱貼、或是洗溫水澡、擦澡等方式，為孩子進行降溫。但這些動作都僅能達到體表短暫降溫的作用，只能短暫讓患者感到舒服一些，無法改變體溫調節中樞而達到真正退燒的效果。

當孩子感染發燒，是因為身體把體溫設定點往上調，若爸媽太過積極降溫，其實反而會增加身體負擔。如果這孩子有心肺疾病、貧血、代謝疾病等等，外在的物理降溫法，反而會導致循環系統崩潰，進而引起嚴重問題。若孩子一直無法降溫，或活動力下降，伴隨如咳嗽、嘔吐、腹瀉、嗜睡等症狀，一定要帶去給醫生諮詢或送急診。

若孩子發燒症狀還算輕微，只是使用泡澡降溫讓身體舒服一點，醫生也建議，在浴缸內不可超過5分鐘，同時要注意水溫與時間，最佳的泡澡溫度是38~40度C，時間為5分鐘以下。尤其發燒時若長時間的泡澡，反而會消耗體力，反而無助於免疫力提升。所以當孩子發燒時，若要進行泡澡動作，爸媽一定要在一旁照護，不可輕易離開。

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兒童發燒Q&A

當爸媽發現孩子體溫異常，身體發燙，難免心慌意亂。這邊有些居家照護的常見Q&A，供爸媽參考：

Ｑ1. 喝很多水有沒有退燒效果？

Ａ：喝水只會增加體內水分，對於發炎性疾病引起的發燒並無退燒效果。退燒時人體必須流汗以散發體內多餘的熱量，所以如果發燒與退燒過程反覆太多次，容易因為大量流汗而導致脫水。這時就需要特別注意水分、電解質的適度補充。

Ｑ2、有沒有哪些退燒藥是小孩不可使用的？

Ａ：兒童使用阿斯匹靈 (aspirin) 可能會傷害肝臟與腦部，而導致所謂的雷氏症候群，所以阿斯匹靈不可以在 18 歲以下兒童當作退燒藥使用。阿斯匹靈的主要化學構造是水楊酸，所以含有水楊酸成分的其他退燒藥也不應使用於 18 歲以下兒童，包括各種含有水楊酸成分的口服或注射用退燒藥；目前台灣地區所上市的注射型退燒藥，主要成分都是水楊酸，都不應使用於 18 歲以下兒童。此外，屬於 pyrazolone 衍生物的 dipyrone 、 phenylbutazone 等退燒藥，可能引起致命的白血球低下症，所有年齡都禁止使用。

Ｑ3、小孩用哪一種成分的退燒藥比較好？

Ａ：目前台灣地區兒童可用的退燒藥包括對乙醯氨基酚 (acetaminophen) 、異丁苯乙酸 (ibuprofen) 、 diclofenac 等，這些藥物的作用時間與退燒效果都很類似，其主要差異是可能引起的副作用種類；使用這些退燒藥都必須小心用量，任何一種退燒藥過量都不安全。

Ｑ4、口服跟塞肛門的退燒藥有沒有甚麼差別？

Ａ：口服藥物與塞肛門藥物的作用時間與退燒效果並沒有明顯差別，但建議兒童應優先使用口服製劑。若有嚴重嘔吐、小孩拒絕吃藥等情形時，才考慮使用肛門塞劑。

Ｑ5、退燒藥服用時間需間隔多久？

且退燒需要時間等待，口服退燒藥之後，必須一至兩小時才會發揮藥效，而服用兩次退燒藥，應至少間隔六個小時，如果短於六小時，又服用第二次，就容易引發藥物中毒或副作用。

Ｑ6、可不可以輪流使用兩種以上退燒藥？

Ａ：醫學上未曾仔細評估混合使用兩種以上退燒藥的有效性與安全性，所以不建議常規使用。但顧及少數發炎嚴重者，使用一種退燒藥的效果可能有限，所以在不違反本建議所列的各種退燒原則下，可考慮於特殊情形下輪流使用兩種退燒藥，但原則上不建議一次同時給予兩種以上退燒藥。

Ｑ7、使用退燒藥以後如果還有發燒現象，是否表示醫師所開的退燒藥沒有效？

Ａ：事實上，各種退燒藥的效果都只能維持幾個小時，若疾病的過程還沒結束，退燒以後又燒起來是很常見的事情。常見的呼吸道或腸胃道病毒感染大多沒有特效藥，其中有些病毒感染可能持續發燒達一週或甚至更久；若發燒不退，必須持續就醫尋找有無其他特殊病因。

Ｑ8、甚麼時候該帶孩子去急症室？

如果退燒降溫後，孩子意識恢復，呼吸平緩，可以自己稍微進食，手腳末梢循環亦恢復正常，就可以不需要直奔急診，但還是應該至一般門診追蹤或檢查。

但若孩子出現以下症狀，就需特別注意：

1. 發燒合併抽搐。

2. 使用完退燒藥後狀態未改善，無法進食喝水或持續嘔吐、呼吸急促、意識不清、抽搐、嗜睡。

3. 孩子已無發燒，卻仍活力差，無法進食、嗜睡、倦怠。

4. 三個月以下的嬰幼兒發燒。

5. 患有代謝性疾病、心臟病、慢性呼吸道疾病、血液病、肝腎功能不佳或是癲癇病史的幼童，如突然活力不佳、嘔吐、呼吸喘、嗜睡、嘴唇發紺及四周蒼白。



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：新北5歲女童發燒泡澡降溫，溺斃！單親母自責崩潰，發燒泡澡須注意】