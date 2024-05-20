5月龍B講座｜狂吸400個家庭參加 現場送出價值逾萬元福袋及大獎

早於5月12日（星期日）「01親子」舉行「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。現場講座設有問答環節，答中問題的家長們可獲精美禮品乙份，即看豐富大獎名單！



全日共四場新手爸媽講座，題目包攬「如何提升嬰幼兒溝通能力？」、「如獲至寶，一切從愛開始」、「產前產後飲食指南、產婦乳腺炎及嬰幼兒濕疹中醫處理手法」以及「預防嬰兒感染傳染病」分別由Ｍiss Carley 言語治療師、Betty Lam 資深母乳顧問、陳倩如 註冊中醫師以及 簡志偉教授 理工大學時裝及紡織學院副院長（研究）擔任講者。豐富內容，題目包攬母嬰健康及飲食，同時提升嬰幼兒溝通能力，現場更送出近10萬港元豐富福袋及終極大獎等等。

01親子龍年新手爸媽講座

現場更設 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。使當天出席的家長們獲益良多，更多家長表示「講座互動率甚高，能夠幫助有效汲取知識，而且出席後能獲得精美福袋，實是非常高興。」

01親子「龍年新手爸媽講座」 豐富福袋獎品

1. AQ 天然科技水體驗禮包

2. Combi Balloon 吸管杯

3. Ella's Kitchen 有機果蓉

4. Hipp 有機嬰幼兒洗護體驗套裝連禮券 + HiPP果蓉唧唧裝

5. METAVO 優惠券 及 Noodle & Boo 濕紙巾

6. Oxford Path 牛津數字早教海報 以及英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》體驗版故事書

7. Primeval GOTS有機嬰兒襪子

8. Optibac英國歐貝客嬰幼兒益生菌滴劑 以及 Optibac英國歐貝客兒童益生菌

01親子「龍年新手爸媽講座」大獎

1. AQ 流感消毒除味套裝

2. Combi 智能消毒烘乾鍋

3. HIZERO Hizero F100

4. METAVO 及 Noodle & Boo 套裝

01親子「龍年新手爸媽講座」大獎

現場更設多個親子品牌攤位，讓家長們直接了解品牌特性及產品特點，幫助家長選購最合適的產品，使育兒之路更便利。