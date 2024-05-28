模仿電子遊戲「跳落街」！媽媽不准出街玩 男童偷走闖禍危坐二樓
撰文：中天新聞網
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廣東佛山一名小二男童，日前因媽媽不准他出去玩耍，竟心生一計模仿起遊戲「和平精英」，從3樓一跳而下，所幸人掉在雨棚上撿回一命。
綜合內地媒體報道，在廣東佛山高明區開麵包店的伍女士，日前突然聽到頂棚「碰」一聲，如大石頭砸落般巨響，急忙跑出屋外查看，這一看不得了，竟然是一名年約七八歲的小男孩蹲坐在雨棚上面。
男童危坐二樓雨棚，幸好最後獲救無恙：（按圖了解）
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伍女士向記者表示，男孩是從3樓跳下去，掉落在雨棚上，被她發現時正在打算繼續從棚上跳下來，由於該雨棚年久失修非常脆弱，為了安全起見，伍女士夫婦隨即撥打110報警求助，警方很快趕到現場展開救援。
由於雨棚下面就是麵包舖廚房，裏面有明火或者其他設備，掉下去十分危險，員警於是從麵包店繞到旁邊社區的電動車充電區，爬上雨棚，再實施救援，隨後小朋友被安全救回地面，眾人這才鬆了一口氣。
經警方詢問，男童緩緩道出跳樓原因，原來他住在附近，就讀小學二年級，當天跟媽媽吵架不讓其出門玩，一氣之下跑到了這邊模仿起遊戲「和平精英」動作，從3樓一躍而下，掉到二樓雨棚，所幸男童毫髮無傷，警方立即將孩子送回其父母身邊。
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