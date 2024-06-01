默默送上祝福！9歲女兒離世　媽媽2年後才知她已向未來弟妹留口訊

美國一名小女孩在九歲時被診斷出患有致命的罕見疾病，同年不幸病逝，但在她過世的整整兩年前，就用她的手機拍攝了一段影片，要給她兄弟姐妹，留言讓許多網友都感覺不可思議，認為她似乎有預知的能力。



美國一名小女孩德斯蒂妮（Destiny Riekeberg），在九歲時被診斷出患有致命的罕見疾病，同年不幸病逝，但在她過世的整整兩年前，她七歲的時候（那時候她還沒有生病），就用她的手機拍攝了一段影片，要給她兄弟姐妹。而媽媽在她過世後兩年才發現這段影片。

溫柔的小女孩，竟在爸媽也不知道的情況下向弟妹送上愛的祝福！（按圖了解）

罹患肝母細胞瘤

德斯蒂妮在2020年被診斷出罹患罕見的肝母細胞瘤（Hepatoblastoma），於同年9月去世，她在2018年拍攝了這段影片。當時的她是獨生女，爸媽當時也沒有打算要再生弟弟妹妹。

給未來弟弟妹妹的留言

在這段可愛的影片中，德斯蒂妮說她有一種強烈的感覺，她的父母有一天會再生一個孩子，所以她想為她未來的弟弟或妹妹錄製一段影片。她告訴她未來的兄弟姐妹：「我只是想讓你知道我愛你。我還沒有見到你，但我認為你會非常完美，非常適合我的家人。」德斯蒂妮還給她未來的弟弟或妹妹提出了建議，告訴他們「要快樂」，「永遠不要苛刻待人」。「我們都很喜歡你。你現在是我們家的一員，而且一直都是。」她從未告訴她的父母有關這段錄音的事。

德斯蒂妮的爸媽在她去世兩年後，也就是他們迎來第二個孩子（一個兒子）幾周後，因為思念德斯蒂妮，整理她的手機，發現了這段影片。爸媽對於她為何可以如此確定自己還會有弟弟妹妹都感到驚訝，也對她留下的貼心鼓勵感到很安慰，就如同她還在人世一樣，一家人的感情是如此緊密。她給她未來的兄弟姐妹留下這段影片是無價的。

確診後八個月不幸病逝

德斯蒂妮罹患「肝母細胞瘤」（Hepatoblastoma）這是兒童最常見的肝臟惡性腫瘤，症狀常為腹脹、腹部腫塊、嘔吐或食欲減低等。德斯蒂妮在2019年聖誕假期期間開始不舒服，情況越來越嚴重，一周後，腫瘤出血，很快就變成腎衰竭，失去行走能力，需要插管才能正常進食和呼吸。德斯蒂妮於2020年1月初確診，她繼續戰鬥了八個月，不幸病逝。

媽媽悲傷的說：「世界像是停止了，再也不會一樣了。但透過她的癌症，我們才真正了解了我們女兒的心智有多堅強。她非常富有同情心，病中的她仍為其他在醫院的病友祈禱。」不久，德斯蒂妮的父母創立了 Destiny StrongER，一個致力於為癌症研究籌集資金的非營利組織。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：九歲女孩罹癌病逝，過世兩年後，媽媽發現生前錄影，留言給未來的弟弟妹妹，似有預知能力】