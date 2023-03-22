新冠後遺症？5歲男確診後患糖尿病　須終生打胰島素他卻樂天面對

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）一項最近研究指出，感染新冠肺炎的兒童，在康復後患1型或2型糖尿病的風險高出一倍。



去年5歲的小和（譯名）在3月份確診新冠肺炎，然後在5月份證實患上第一型糖尿病。「他（新冠肺炎）康復後一直感到很累，經常會陷入昏睡。當時我不以為意，以為只是確診的後遺症。」小和媽媽說道。

直到有次，她看到小和的尿液附近有螞蟻，她趕快用血糖儀為他檢測血糖指數。「當時他的血糖指數達到20.1mmol/L。」兒童的正常血糖表是低於6.1mmol/L，超過7mmol/L就是高血糖。立即把小和送進醫院，甚至被醫生安排到加強護理病房（ICU）。「因為醫生說一型糖尿病會很容易引發糖尿病酮酸中毒（Diabetic Ketoacidosis）。」糖尿病酮酸中毒是一種嚴重的糖尿病併發症，通常發生在體內胰島素不足，導致葡萄糖無法有效進入細胞時，身體就會開始分解脂肪作為能量來源，脂肪酸代謝後快熟累積酮體，導致血液過酸的症狀。

雖然年紀小小便患有1型糖尿病，但小和大致上仍能與一般同齡小孩一樣的生活：（按圖了解）

「小和在ICU住了3天才出院。」小和媽媽也是一位糖尿病患者，她的是2型糖尿病。1型糖尿病和2型糖尿病，兩者最大的區別就在於疾病產生的原因不同；1型糖尿病主要是由胰島B細胞被破壞導致胰島素分泌量絕對不足而引起的，存在家族遺傳性；而2型糖尿病，主要是因為進食過多、體育運動少、肥胖是2型糖尿病的誘發因素，同時遺傳也是因素之一。但小和媽媽卻說，自己的家庭沒有糖尿病的病史，日常飲食也算正常。「我是在7、8年前懷第一胎是發現自己有高血糖。」第一胎不幸流產，直到相隔3年後，才通過人工受孕懷上小和。至於小和的糖尿病成因則是新冠肺炎的後遺症。

因為從現有的科學研究來看，新冠病毒會攻擊胰腺細胞，而胰腺細胞是人體產生胰島素的重要組織，如果無法產生胰島素的話，就容易引發糖尿病。因為本身是糖尿病患者，所以當聽到兒子也不幸患上糖尿病。小和媽媽的反應出乎意料地來得平靜；反倒是爸爸花了一點時間才接受。「當醫生要和我說小和患上糖尿病時，她還擔心我接受不到。」媽媽認為，既然事情已經發生了，就要以正面的心態去面對。「如果我們一直覺得他很可憐，那孩子就會覺得自己很可憐，進而影響他的生活和心態。」媽媽更表示，該打罵的時候應該打罵，不能讓他一直以自己生病為免死金牌。

從抗拒針筒 到能自己注射胰島素

第一型糖尿病，唯一治療方法就是終生注射胰島素，才能保命和維持健康。「他（小和）一天至少需要注射4次，每次進餐之前都必須注射，以維持血糖。」一天必須被「插針」4次，小和媽媽說，起初他當然也不願意合作，尤其他是那種打疫苗會嚇到大喊大叫的小孩。「我上網看了很多資料，專家建議在注射胰島素的過程中可以讓他們抱着一個玩偶，以分散他們的注意力。」爸爸續說，另外很多小孩都喜歡「有樣學樣」，為了「吸引」他注射，自己會以身先法。「小和手臂上長期會戴着一個測量血糖的儀器，因為兩個星期需要換針一次，所以我有時也會插自己，示範給兒子知道，其實並不痛。」

小和近期進步神速，甚至可以自行注射，父母只要把胰島素的劑量放好即可。「這一切都是從嫌棄他爸爸開始……」小和媽媽笑說。小和爸爸這時解釋，起初會很緊張，無從下手，速度不比媽媽來得快，所以會被嫌棄。

至於在飲食方面，媽媽說基本上沒有太多的管制，只是每餐要算好份量，然後再依據份量決定該注射的胰島素份量。不過媽媽說，小和確實曾經問她說：「為甚麼自己會生病？」對於孩子的疑問，媽媽也無法給予任何的答案。媽媽會向小和解釋清楚何謂「糖尿病」，所以對於自己的病情，小和其實非常瞭解。記者問他說：「甚麼是糖尿病？」他一臉稚氣的說：「不可以吃朱古力。」媽媽續說，雖然已經交代學校的老師不能讓小和吃升糖指數很高的食物，但有時遇到學校開派對還是免不了會有高糖分美食。然而，即便美食當前，兒子也會拒絕，然後把食物帶回家。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：糖尿病不再是老人病 新冠病毒惹的禍？5歲小孩確診後患上糖尿病！】