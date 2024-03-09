向病魔討回弟弟！2歲男童患罕見腦中風　9歲哥哥報警兼陪玩助康復

英國一位2歲男童「卡特」（Carter）罹患罕見的「兒童腦中風」，幸虧父母發現得早，掌握黃金救援時刻，在接受了完整的治療後，卡特終於從鬼門關被救回。更令人窩心的是，9歲哥哥杭特（Hunter）不僅是第一時間撥打電話向外求救的人，也是陪伴弟弟日常玩樂復健的關鍵角色。



孩子罹缺血性中風 母被告知「做最壞打算」

據《BBC》報導，卡特的父親勞倫斯（Lawrence）和母親艾莉絲（Elise）某日在家中，意外發現卡特的右臉突然下垂。父母起初猜想他可能是過敏，先給予孩子一劑過敏藥。卡特的臉雖然暫時恢復，但隨即又垮下來，父母驚覺事態不對勁。

艾莉絲猜想可能是中風，「我之前從沒聽過學步齡孩童罹患中風，但我知道我們得趕緊帶孩子去醫院。」當艾莉絲要拿電話時，9歲哥哥杭特早已機警主動地撥打號碼給警察了。

卡特被送上救護車奔赴醫院，隨即轉診至南安普敦兒童醫院（SCH），醫生發現他的左腦動脈發生了缺血性中風，這種情況在2歲的孩子中相當罕見。卡特在兒科重症監護室（PICU）接受治療，且在不得已的情況下，以巴比妥酸鹽昏迷治療以減輕大腦腫脹。

艾莉絲回憶：「那是我們家最艱難的時刻，我們被告知卡特的中風類型很嚴重，可能要做好最壞的打算，但我們仍抱持希望。沒人有把握告訴我們未來會是甚麼樣子，以及卡特是否能活下來。」

看看卡特的治療與康復狀況：

個人化復健療程 兄長陪玩、聊天促進康復

南安普敦兒童醫院（SCH）表示，這種罕見的中風每年約影響將近100位英國孩童，卡特的父母很有警覺性，得以拯救孩子的生命。

兒科神經學家顧問Georgina Bird-Lieberman表示，由於卡特太過年幼，因此團隊提供完整的個人化療程，採取了一種非常有趣的方法。他表示，卡特的康復情況令人矚目，顯示了他的韌性和眾人的支持。

康復初期，卡特的認知相當受限，他無法用右側患部溝通、走路或奮鬥，尤其以右手臂最為明顯。但經過日復一日的康復療程，他及時返回家家慶祝3歲生日，並持續在門診接受復健。

哥哥杭特也以玩耍、談天、問問題的方式幫助弟弟復健，「這基本上就像在家裡上學一樣，很有趣，他是我最好的朋友。」

父親勞倫斯欣慰的表示，卡特現在已恢復成為昔日那個快樂的小男孩，能歡笑與玩樂，「雖然未來還有一段很長的復健之路要走，但我在他臉上看到笑容，我們已別無所求。」

死亡率10％ 神經後遺症高達50％

根據台灣小兒神經醫學會資料指出，據統計兒童每年每10萬人發病數約10人，死亡率約10％，有神經後遺症狀之生存者約50％。腦中風為一綜合俗稱，主要分成梗塞性及出血性二大類。

兒童腦中風的治療原則，主要以成人的治療經驗當依據，但兒童若因先天性異常所導致的腦中風要先連帶治療其原本的先天性異常疾病。基本上，出血性腦中風的治療以保守性治療為主。至於梗塞性腦中風，目前在兒童確定的首選治療是在發病後48小時內用「低分子量肝素」進行5至7天的抗凝血療法，隨後再考慮使用預防性抗血小板治療，如阿斯匹靈等。其他更積極的血栓溶解法，在兒童的治療角色則尚未確定。至於神經後遺症，則要靠復健來改善。

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