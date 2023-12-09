早產嬰患重症　媽媽5度拒絕關掉維生器　4歲兒子現健康到可打籃球

這位媽媽太有母愛，即使醫生5次問她，是否關閉兒子的生命維持系統，她也不放棄！



當妳被醫生告知，妳即將出生的寶寶，可能面臨健康危機，這時候妳是選擇「生」，還是「不生」！

或許很多媽媽都會陷入兩難，但對於Nicole Dib來說，她毫無猶豫地拒絕了醫生。

妮可採訪時告訴了《FEMAIL》，「我永遠記得坐在新生兒重症監護室裏，身邊是保溫箱裏838克重的Jibby，空氣裏中我只聽到生命維持器發出的嘟嘟聲，當時的我心裏五味雜陳。」

還好，Jibby挺了過來，現在是一個快樂、健康的四歲孩子，他克服一切困難，而且持續進步讓他的父母「震驚」，即使他出生後被醫生判斷患有腦性麻痺，但怎麼樣也沒想不到，這個醫生曾經五次問我是否要關閉生命維持系統的孩子，他現在正常成長！

對於分享的Jibby故事，妮可沒有猶疑說到，「我覺得敞開心扉，分享我們的故事，不但給別人帶來希望，這也是我自我療癒的一部分。我們最大的願望，就是幫助其他經歷同樣事情的家庭。」希望能夠激勵正處於困境的父母，永遠不要放棄希望。

Jibby 的成長故事看得讓人動容：（按圖了解）

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早產四個月，體重只有0.8公斤

32 歲的Nicole Dib知道自己懷上Jibby後的風險很高，因為她五歲的女兒Aaliyah 是在33周時早產，並在重症監護室住了兩周，但這次卻不同第一胎，嬰兒存活的機會微乎其微，醫生們想盡一切辦法阻止她分娩下孩子。

醫院裏妮可接受了鎂和類固醇治療，以延緩Jibby的發育，讓他的肺部發育到可以在子宮外呼吸的程度，但三天後，她還是被要求進行緊急剖腹產。

當她第一次看到他時，她感到很震驚，他看起來更像是她在產檢中看到的胎兒，而不是剛出生的嬰兒。「我第一次看到他時，我不會撒謊，我頭暈目眩，感覺自己快要暈倒了，」緊接着，Jibby就被接上幾台監視器和一台生命維持機。

在兩個多星期漫長的等待後，妮可終於第一次抱起了她的孩子。

即使生命渺小，但依然不放棄

「當護士把他放在我胸口的那一刻起，這太特別了，但我很快意識到說，『請把他放回去』，因為我知道他真的呼吸困難，」妮可回憶說道。

而且令人感到難過的是，從那時起，一切都開始走下坡路，他的器官都開始面臨不好的狀態。首先，醫生切除了Jibby的部分腸道，並給了他一個造口袋，幸運的是，及時挽救了他的器官。

而在整個過程中，Jibby小小的身體依然不斷飽受病痛，父母不只一次被問到是否願意堅持下去，「被問到這些問題真的很令人沮喪，我知道醫生只是在做他們的工作，」她說。隨着吉比的病情越來越嚴重，醫生給了我們很多次選擇；如果我們想繼續戰鬥，或者如果我們想放棄。」「但我從來沒有想要放棄！」

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四年後，孩子能走路、能說話

事實上，Jibby在新生兒重症監護室裏度過了漫長的五個月，醫生們不斷地努力讓他存活下來，即使他出生只有0.8 公斤。然而讓妮可心碎的是，Jibby在加護病房期間因腦出血，被診斷出患有腦性麻痺。

為了讓他度過難關，成長的一路上，妮可不斷帶着生病的兒子復健，「我帶他去游泳池，讓他抓住欄杆，做任何類型的動作來試圖增強他的力量。已經四年了，現在他能走路、能說話，而且越來越有力量，」

他的進步真的讓妮可跟老公感到震驚不已，雖然他戴着兩個不同的支架，但在其他方面，他是一個充滿活力、獨立、對生活充滿熱情的四歲孩子。「他對生活充滿動力，他熱愛籃球，他愛他的姐姐，他喜歡社交，他真是太不可思議了，」妮可說。感謝上帝的是，經過一段時間努力復健 ，他也不再需要支架了。

媽媽的愛，讓生命充滿希望

真的是一段感人的生命旅程，妮可分享她的故事，就是期望能夠給新生兒重症監護病房裏生病嬰兒的父母，帶來希望。「小Baby真的比我們想像的更強大。不要放棄，給他們機會。」

對於自己的當時的決定，妮可篤定又堅強地說道，「我知道隧道盡頭總會有光明，但我很感激自己繼續前進，沒有放棄。」雖然治療的過程中難免會有疑慮，尤其是完全沒有進展的時候，但我很高興我們堅持下去 ， 並繼續努力。

妮可與Jibby的故事，現在正要開始，媽媽永不放棄的愛，相信是他繼續成長的最大動力。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：一位母親想陪孩子長大 ! 誰能想到被醫生宣判重症的嬰兒。長成熱愛籃球喜歡社交的小男孩 ，媽媽說：「我感激自己沒有放棄。」】