兒童身高｜嫌兒子矮要他打生長激素　1年高11cm副作用卻嚇怕媽媽

擔心孩子長不高、身材太矮小，廣東有媽媽強帶6歲孩子去醫院打生長激素，一年內就從109厘米長到120厘米，「後遺症」卻隨之而來，小朋友經常沒來由地感冒發燒，讓家長最終選擇停藥。



據《法治日報》報道，廣東深圳市民何麗（化名）和丈夫的身高都不太高，孩子可能受遺傳因素影響，從小到大都比同齡人更瘦小，眼看着班上同學的身高一個個超過了自己的孩子，何麗焦慮得整夜睡不着。

於是一年前何麗帶着孩子去醫院就診，她向醫生表示自己孩子已經6歲了，但身高只有109厘米，按照兒童身高數值對照表屬於「矮小」範圍，於是央求醫生給孩子注射生長激素。

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打了生長激素之後，果真效果神速，孩子的身高從109厘米長至120厘米，一年內長高了足足11厘米，相較沒打激素前，一年頂多隻高了5、6厘米，然「成長」的副作用也隨之而來。

何麗表示，孩子經常出現感冒、發燒等症狀，卻找不到生病的原因，並且每次上完體育課後，孩子總感覺肌肉痠痛，早晚還會出現不明原因的頭暈症狀，「這些情況在打激素前從未有過」，最終選擇讓孩子停藥。

記者在採訪中發現，家長對孩子的「身高焦慮」容易被非正規醫療機構利用，目前內地市場上的生長激素針劑一般包括三種類型：短效粉劑、短效水劑和長效水劑，價格依次升高。兩種短效針劑需要每天打，粉劑每月花費超1000元人民，水劑每月至少需花費3000元人民幣，體重越高花費越高，長效水劑價格最高，每週打一針，每月需要6000元人民幣。

受訪醫生指出，兒童注射生長激素，不能單純依據兒童身高判斷，濫用可能會給使用者帶來內分泌紊亂、血糖升高、肱骨頭滑脫、脊柱側彎等健康風險，部分兒童還可能出現甲狀腺機能減退，或者伴有關節疼痛、脈管綜合征、肌痛、僵硬等副作用，建議注射生長激素前，一定要找專科醫生做嚴格的評估。

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