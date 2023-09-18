女兒喝奶便肚瀉　媽媽迫她補鈣竟致血尿　4大飲食原則助孩子長高

7歲的小燕學校尿液篩檢發現有血尿，進一步就醫做檢查，發現顯微鏡每一個高倍視野下就有10－15顆紅血球，尿中含鈣量高，腎臟超音波呈現鈣化點。一問之下才知道，原來小燕有乳糖不耐症體質，喝牛奶就會腹痛、拉肚子，媽媽怕孩子長不高，每天給她吃鈣片、狂燉大骨湯補鈣。



幸好經過飲食調整及多喝水，小燕逐漸恢復正常。台灣國泰醫院小兒科主任級醫生侯家瑋表示，過度補鈣是造成高尿鈣症的原因之一，偶爾會有間歇性血尿情形，幫孩子補鈣建議遵循「三多一少」原則。

別以為鈣越來越好，一旦過量，隨時影響孩子健康：（按圖了解）

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造成血尿的原因有「這些」 過度補鈣也是其中之一

學校尿液篩檢都是先以試紙檢查尿液，若呈潛血反應，會再於門診進一步做尿液檢查。侯家瑋醫生提到，若肉眼下看不出任何異常，經過離心沉澱在顯微鏡下才察覺到的血尿情形，被稱為「顯微鏡性血尿（高倍視野下發現紅血球細胞超過5顆以上）」，而若是肉眼看得到的則稱為「巨觀性血尿」。

造成血尿的原因有很多，包含泌尿道感染、泌尿系統構造異常、泌尿道外傷、腫瘤（威爾姆氏瘤）、腎絲球病變或遺傳性的多囊腎、腎炎等，或是暫時性的情況（如：劇烈運動後）都有可能發生血尿。

此外，侯家瑋醫生表示，當進食太多含鈣食物、過度補充鈣片或維他命D、副甲狀腺機能亢進、中毒或遠端型腎小管酸血症時，會出現高尿鈣症，也可能會有間歇性血尿、解尿疼痛的情形。

這時就要控制血鈣、降低尿鈣並糾正酸中毒等。侯家瑋醫生提到，如果是輕症患者，其實無需特殊治療，只要避免高鈣飲食、多飲水，對於預防血尿發生具有積極作用。

補鈣應「三多一少」 維他命D也很重要

許多家長擔心孩子長不高，因此會積極幫孩子補鈣，有時一不小心就會補過頭，或是用錯方式補充鈣質。侯家瑋醫生提醒，從天然食物中補充鈣質才是最好、最自然的補鈣方式，建議幫孩子補鈣可遵循「三多一少」原則：

第一多：多吃高鈣食物

鈣質的食物來源主要包含奶製品（牛奶、乳酪、乳酪飲品、芝士等）、豆類製品（豆腐、豆漿等）、堅果、小魚乾、芝麻、綠色蔬菜等。從飲食中吃到足夠鈣質是容易的，重點是鈣質需要足量的維他命D幫忙，才能被人體所用。

第二多：多吃富含維他命D食物

維他命D的良好來源為蛋黃、肝臟、三文魚、鯡魚、牛奶等。而維他命D最簡單易取的來源就是曬太陽，足夠戶外運動多接觸陽光有助人體合成維他命 D。

第三多：多運動（戶外）

運動可增加骨質密度，尤其是抗重力運動，如彈跳、打籃球、跳繩、跳高等，都有助強化骨骼。

一少：少吃高磷、高油、高醣飲食及碳酸飲料

上述食物皆會干擾鈣質吸收。有研究指出，每喝下一杯高糖飲料，就會讓生長激素停止分泌兩個小時，而生長激素除了幫忙長高外，還有提高骨質密度的作用，因此發育中的兒童睡前不宜多喝含糖飲料或是吃甜食。

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