兒童身高｜孩子消化不良隨時比人矮9cm？常吃一物保持腸道健康

現代人飲食、生活作息不健康，常有腸胃系統的毛病，此現象竟也延燒至還在成長階段的初中小孩子。根據台灣營養基金會最新調查發現，近9成學童3個月內曾遇消化不良狀況，其中３成以上每周出現超過1次（含）以上，腸胃健康狀況令人擔憂。台灣營養基金會董事吳映蓉表示，從中觀察到，和沒有腸胃問題的孩子相比，3個月內曾遇消化不良者，平均身高竟矮了9厘米。



腸胃壞菌多！影響營養吸收 孩子成長恐卡關

台灣營養基金會今年8月針對「國中小學童生活習慣及腸胃問題現況」進行調查，共收齊1157個樣本，發現在近3個月內，90.9％孩童有消化不良問題；87.5％曾出現食慾不振、胃口不佳；85.6％曾出現脹氣；87％曾出現便祕問題。

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吳映蓉指出，腸道內存在着超過100兆以上的細菌，包含好菌、壞菌及伺機菌，且人體有7成免疫細胞在腸道中，一旦壞菌多於好菌時，可能會引起健康問題，一般最直接表現為便秘、消化不良、脹氣等症狀。

台灣兒科醫生王韋力表示，除了消化問題外，腸胃健康對營養吸收有一定影響！人體大部分飲食提供營養，是由小腸吸收並藉由表面絨毛增加營養面積及吸收力。一旦腸道菌相失衡，壞菌會破壞小腸絨毛，恐減少小腸吸收面積，影響營養吸收力，讓成長受阻。外國更有研究證實，腸胃健康有助於骨骼發展 。

吳映蓉提到，考量小學畢業邁入初中為孩子成長關鍵階段，但從調查中擷取中學一年級學生的數據後，觀察到近３個月內曾遇到消化不良者，平均身高竟較沒有者矮9厘米，且家長認為孩童有營養吸收不佳狀況者，相較營養吸收佳者，平均身高相差8厘米 ！

腸胃不佳為成長阻力 專家建議：攝取優酪乳補好菌

王韋力表示，腸胃健康是長時間累積結果，良好的飲食、睡眠、運動習慣能增加好菌，改變腸道微生物的組成。反之，不良的飲食習慣和生活習慣將會增加體內壞菌。但根據調查，有9成6學童曾出現至少1項不良生活習慣：

1. 久坐

高達6成5平均每日久坐超過7小時。觀察此情形更有逐年級攀升趨勢，小學四年級僅5每日久坐７小時，而中學一年級卻達7成3。

2. 睡少

近8成學童平均每日睡眠不足9小時，低於台灣衛福部國健署所建議之「每日9至12小時」，但僅3成家長認為自己的孩子有睡眠不足問題。

3. 運動少

多數學童運動習慣不佳，僅不到1成會每天運動，3成4運動時數也低於30分鐘，不僅未達運動強度，更遠低於國際建議。

腸胃要養好菌，大家該如何做？吳映蓉舉例，乳酪就是方便又優質的好菌來源，一般市售乳酪1瓶含200億個以上活性乳酸菌，補充好菌並與體內好菌進行協同作用，才能養出良好的菌相。加上乳酪富含鈣質、蛋白質，除了原味，也有無糖可供選擇，且因大部分乳糖已被轉為乳酸，乳糖敏感者也能飲用。

台灣營養基金會透露，此次調查發現，天天喝乳酪的學童，曾出現消化問題（如消化不良、食慾不振、胃口不佳、脹氣或脹氣）比例低於沒有者。擷取小學一年級與中學三年級數據，觀察這2年齡層中，天天喝比一周以上喝1次者平均高7厘米。

針對大眾該如何挑選乳酪，來補充腸胃好菌？吳映蓉建議，市售乳酪眾多，建議家長可認明能通過胃酸、膽酸考驗的菌株，如B菌，並選擇「健康食品」認證，國家認證代表產品被國家嚴格把關，較有保障。

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