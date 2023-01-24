兒童身高｜孩子會否如美斯般缺生長激素？1年沒長高4厘米便要留意

足球明星美斯（台譯：梅西）11歲時被診斷出生長激素缺乏症，後來在生長板未關閉前接受了6年的治療，身高從128長到169厘米。醫生說，兒童此症每4千至1萬人中有一位，若1年長不到4厘米，則應帶到兒童內分泌科門診進一步檢查。



台灣大里仁愛醫院兒童內分泌科醫生蘇雅婷說，醫師會依生長速度（或生長曲線）、父母的遺傳身高、當下的青春期狀態以及骨齡（生長板密合程度）研判兒童的成長狀況。

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在生長速度方面，建議父母每3個月以相同的測量工具、腳跟併攏、後腦杓、上背、臀部貼著牆壁量測身高。嬰幼童時期的成長速度先快後慢，到了青春期前趨緩，常是每年4至6公分，青春期一但開始，體內上升的性激素會刺激生長板，導致每年6至12厘米的生長速度。

以男生而言，遺傳身高是父母的平均身高加6.5厘米，女生則是父母的平均身高減6.5厘米。然而得到遺傳身高後，加減8.5厘米的範圍都屬正常。因為這個落差不小，暗示後天的努力也佔了重要的角色。

至於第二性徵發育程度，因為青春期是長高的最後衝刺階段，因此是否開始發育相當重要。性徵發育程度分成五期，第二期是青春期剛開始（女生有乳腺組織、男生睪丸大於4毫升）、第五期是已發展為成人狀態。這中間的時間是長高的黃金期。在門診追蹤的兒童，醫生會以第二性徵來檢視成長速度是否合理。

最後，以骨齡來評估剩下多少的成長空間。前述的青春期性激素會刺激生長板抽高，同時也使其密合。一旦青春期結束，生長板完全關閉，身高也就固定了。在診間偶爾會有骨齡已經18歲的青少年來就診，此時基本上沒有治療的意義。

蘇雅婷說，生長曲線（速度）、遺傳身高、青春期階段及骨齡是評估生長的重要工具，要提醒父母，在診間醫生常需要觸診第二性徵，為了尊重小孩的想法及身體，請父母務必在看診前耐心溝通、解釋可能要做的檢查及理由。對於兒童成長有疑慮的父母，應準備過去身高紀錄，至兒童內分泌科門診與醫生討論是否照骨齡進行下一步評估。

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