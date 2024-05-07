兒童糖尿病｜媽媽怨自己讓14歲女兒得病！全因3餐都離不開「甜」

糖尿病是一種代謝性疾病，主要分為第1型以及第2型，根據台灣衛福部資料顯示，糖尿病於全台10大死因統計中位居第5，換言之，每年有近萬人因糖尿病死亡。對此，台灣營養師高敏敏表示，一名少女不幸罹患糖尿病，致病原因與3餐菜單有關，讓媽媽崩潰不已。



高敏敏過去曾在節目《醫師好辣》中分享一病例，病患為年僅14歲的初中少女，原以為是遺傳所致的第一型糖尿病，沒想到卻是後天造成的第2型。而在看診過程中，少女一直低着頭，媽媽則是不斷哭泣，認為是自己害慘女兒，年紀小小就得糖尿病。

高敏敏接着說，經追問後得知，少女雙親雖沒糖尿病，但爺爺奶奶都有，簡單來說，還是存在遺傳性糖尿病史。至於少女的飲食習慣，媽媽補充，「小朋友就愛吃甜土司配調味乳，尤其是那種加很多果醬的」，午餐也會吃福利社的甜麵包，直到下課後，媽媽還會在晚餐前，幫她準備紅豆餅或銅鑼燒等甜食墊肚子。

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高敏敏聽完，發現少女一日3餐全是高糖食物，震驚表示，「有時候給小朋友吃甜的，吃孩子喜歡的，並不代表媽媽很愛你」。同時，高敏敏也建議家長，可以讓孩子吃清淡且低糖的點心，如愛玉冰、仙草、乳酪、豆花、糖炒栗子、法國麵包和堅果等。

根據《hello醫師》網站說明，第一型和第二型糖尿病存在差別，前者發病年齡較年輕，因胰臟受自身免疫系統攻擊，突發症狀也容易被發現；後者症狀則較難察覺，一般透過驗血或出現併發症時，才得知罹患糖尿病。為避免病情惡化，糖尿病患者也會制定適合自己的飲食計畫，第一型患者來說，必須嚴格計算碳水化合物攝取和胰島素注射，而第二型患者要控制的，是避免過度攝取飽和脂肪。

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