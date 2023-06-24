發炎｜男童被蚊叮　患處變蜂窩性組織炎　睇急症才知皮膚底都化膿

夏季天氣悶熱又潮濕，如在戶外蚊蟲多對皮膚是一大威脅，台灣基隆有一名男童被蚊蟲叮咬，沒想到變成蜂窩性組織炎，台灣衛生福利部基隆醫院醫生提醒，勿搔抓易細菌感染，可先使用冷水袋冷敷或冰敷緩解不適，盡量不要搔抓，以免造成傷口，進而起水泡、發炎。



一名家長說，有一天小孩下課回家後，發現右腳踝附近起了個大水泡，她有先幫他擦小護士軟膏，還叮囑千萬不要抓破；隔天下課回來水泡不但破了，傷口還紅紅腫腫的，帶小孩至附近診所就醫，醫生說是細菌感染，開了口服藥跟藥膏就回家了。

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沒想到吃了2天的藥，情況不但沒好轉，連左腳踝也出現好幾顆小水泡與紅腫，雙腳開始黑青，小孩更直喊痛，甚至沒辦法穿鞋走路，她趕緊帶着小孩直奔衛生福利部基隆醫院急症。急症醫生初判是蜂窩性組織炎，皮膚底下都化膿了，情況相當嚴重，馬上安排抽血檢查、注射抗生素及會診兒科醫生。

台灣小兒感染科楊宗彥主任醫生說，經診視後確定是蜂窩性組織炎，且小朋友的病況需要持續接受靜脈抗生素治療，觀察傷口後續發展情形，情況若嚴重時恐得清創傷口、膿瘍引流，因此立即收治病童住院。

所幸經過6天的抗生素治療，同時抬高及冰敷患部，傷口已結痂癒合並長出新皮，小朋友康復出院。1周後回診追蹤，確認傷口復原情形良好，走路、跑跳都沒問題，僅剩患部發炎後的黑色素沉澱，需要一段時日消退，皮膚就能漸漸恢復到原本的顏色，家長才鬆了一口氣。

楊宗彥指出，蚊蟲叮咬處易產生紅、腫、癢或過敏等症狀，可先使用冷水袋冷敷或冰敷緩解不適，盡量不要搔抓，以免造成傷口，進而起水泡、發炎。若遭蚊蟲叮咬後過敏反應嚴重，或是叮咬處已經抓破，傷口出現紅腫熱，並有發燒情形，可能是細菌感染，甚至引起蜂窩性組織炎時，應立即就醫診治。

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