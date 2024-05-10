驅蚊｜捉到成盒都係蚊！網民自製滅蚊神器　於紙巾塗上「它」就行

離夏天越來越近了，也因此多了很多小蚊蟲，讓很多人十分痛苦，不停尋找能夠滅蟲的方法！台灣有網民特別推薦了兩個方法，只要執行兩周就會有變化。



據了解，使用過這個方法的人都說「真的有效」！那到底是甚麼法寶呢？一名網民在《爆廢公社》分享自己的「倉庫蚊蟲秘訣計劃」，這個計劃一共實施了2個星期。從圖片上可以看到一個吸蚊器的底部鋪上了衛生紙，紙上有着密密麻麻的蚊蟲，似乎真的很有效。而可以成功讓這些蚊蟲死掉的方法就是靠「吸蚊器＋雪芙蘭」。

這時有人才發現，原來從小愛用到大的雪芙蘭擁有硬脂酸（Stearic acid），是蚊子的最愛！

看到網民驚人的滅蟲效果之後，引起不少討論，網民笑說：

．「難道是九代團聚了嗎」

．「聽說綿羊油也可以」

．「雪芙蘭真的有效」

．「其實有香味的乳液就有效果」



留言區紛紛討論各種滅蟲方法，讓這個夏天一起成為蟲蟲絕緣體。

該如何實施蚊蟲滅絕計劃？需要準備3項物品，包括吸蚊器、乳液狀雪芙蘭（或是含有香味的乳液）、衛生紙。

至於操作的步驟則是：

1. 先拿出一個吸蚊器（盒），也就是捕蚊燈的收納盒在一旁準備。

2. 將雪芙蘭塗抹在衛生紙上，並將準備好的吸蚊器放置在上面。

3. 將吸蚊器放在想要滅蚊蟲的地方，接着就可以看到蟲蟲大軍滅團了。



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