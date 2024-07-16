暑期活動｜暑假必玩六大活動 Peppa Pig/柯南互動展/水上樂園

暑假好去處｜暑假已經開始了，《01親子》為各位父母們找尋各種暑假活動或展覽，讓家長們帶小朋友到處放鬆身心、拓闊眼界。本文除了介紹熱門的海洋公園、迪士尼樂園、 LEGOLAND® 香港樂高®探索中心等等，更會介紹SKECHERS SUMMER WATERPARK 2024 上水夏日水上樂園、Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展 2024 香港站、名偵探柯南互動展等等。



暑假必玩【1】《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》以香港為首站，完整呈現Peppa Pig 的故事。入口以故事形式介紹任務到校巴等等體驗區，參加者身歷其境感受Peppa Pig的冒險世界，適合大人跟小朋友一同參與。參加者利用「寶藏探測器」啟動主題區域各個沉浸式體驗受拍照位，製作專屬於一家人的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊，既好玩又具紀念性！完成旅程還可以到期間限定店買精品，或去3樓Peppa Pig主題CAFE品嚐打卡美食。

低至半價購票

展期（2024年6月28日至9月1日）

1) Peppa 探險家通行證 1張單人票連1 個寶藏探測器（大小朋友同價)： HKD250

2) Peppa 好拍檔通行證 （僅供入場，大小朋友同價）： HKD125

3) Package Set: 3 張單人票連 1 個寶藏探測器: HKD480

4) Premium Family Set：3 張單人票 連 1個寶藏探測器＋《我們家的快樂時光》繪本故事相冊: HKD580

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期：2024年6月28日 （星期五） – 2024年09月01日 （星期日）

參觀時間：

- 星期一 至 星期五 — 早上 11:00 至 晚上 08:30 （晚上07:30停止售票及入場）

- 星期六 至 星期日及公眾假期 — 早上 11:00 至 晚上 09:00 （晚上08:00停止售票及入場）



暑假必玩【2】名偵探柯南互動展 DETECTIVE CONAN THE MOVIE 《銀幕回顧錄》

「柯南記憶中的世界」先喚醒大家對歷年案件們的記憶，讓觀展者能快速融入柯南的記憶世界！互動區精選了最受歡迎的七個劇場版，重現當中的經典場景和角色，利用大型展品和互動影像技術，不論在《與天國的倒數計時》與步美一起精準倒數，還是在《零的執行人》與零盡情狂飆體驗快感，都能讓粉絲從不同角度感受每個名場面，一起感受令人著迷的《名偵探柯南》世界！

門票資訊購票連結 *所有購票入場人仕獲贈送限量膠捲風書籤一張。

1. 展期特典票 – HK$138/套 (展期特典票包含 2 張特別紀念卡，共 4 款設計，隨機送出。) *(7月22日後進場才可獲得一款特典套票)

2. 展期單人票 – HK$110/張

3. 展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張 （入場需持有有效學生證正本作實）

偵探柯南互動展 DETECTIVE CONAN THE MOVIE 《銀幕回顧錄》香港站

活動日期： 2024年7月10日至9月1日

時間：10:00AM – 10:00PM（建議最後入場時間09:00PM前）

地點：香港尖沙咀廣東道 30 號 Anima Tokyo 1 樓 INCUBASE Arena

建議體驗時間：45 分鐘



暑假必玩【3】SKECHERS SUMMER WATERPARK 2024 上水夏日水上樂園

位於上水石湖新村梧桐河的SKECHERS SUMMER WATERPARK將於6月29日起開放，佔地60，000呎，為全港最大型戶外水上樂園，坐擁2個超大型充氣泳池，主池更超過10，000呎。場內超大型充氣泳池區設有多個海豚滑梯、熊仔滑梯、水上搖搖板浮床等設施，同場亦設有水上競技走廊，讓大人小朋友邊體驗滑梯刺激感，考驗平衡力和膽量。除水上區域外，陸上同樣設有充氣競技場，小朋友可以大玩滑梯、彈床及波波池，盡情放電！

快閃買1送1

入場時段: 星期一到星期五

單人票 (12歲或以下小童) $268

單人票 (成人) $328

二人同行 GROUP OF 2 $488｜原價: $656

四人同行 GROUP OF 4 $888｜原價: $1，312

入場時段: 週六至週日及公眾假期

單人票 (12歲或以下小童) $298

單人票 (成人) $358

二人同行 GROUP OF 2 $588｜原價：$716

四人同行 GROUP OF 4 $988｜原價：$1，432

*2人/4人同行優惠：可自選成人/小童組合

*2歲以下不收費

+ 3

SKECHERS SUMMER WATERPARK

日期：2024年6月29日－9月1日；9月7－8日；9月14－15日；9月21－22日；9月28－29日

地點：上水石湖新村梧桐河旁



暑假必玩【4】迪士尼燭光夜音樂會 Candle Light Concert

160年古蹟城堡，香港法定古蹟，見證了香港第一次和第二次世界大戰的城堡，在歷史的見證下，我們共同啟程探索夢幻世界。與迪士尼經典電影音樂同行，共創奇幻時刻，感受“美女與野獸”、“阿拉丁”、“魔髮奇緣”等經典迪士尼動畫音樂的魅力。

Playlist：

1. When you wish upon a star - Pinocchio

2. Can you feel the love tonight - The Lion King

3. So Close - Enchanted

4. ⁠Reflection - Mulan

5. How far I’ll go - Moana

6. Beauty and the Beast

7. How does a moment last forever - Beauty and the Beast

8. We don’t talk about Bruno - Encanto

9. A Whole New World - Aladdin

10. ⁠Remember me - Coco

11. Some things never change - Frozen 2

12. I see the light - Tangled

13. Let it go - Forzen

01獨家95折

1）二人同行票 $950/兩位一位成人一位小童 或 兩位成人 | 原價$1,000

2) 單人票 (成人/小童) $500

迪士尼燭光夜音樂會 Candle Light Concert

日期：2024年8月18日（星期日）

時間：18:30 或 20:30（每節時長60分鐘）

地點：香港法定古蹟 - 香港大學大學堂

香港薄扶林道144號，香港



暑假必玩【5】香港迪士尼樂園 魔雪奇緣世界

踏入一個前所未有的世界， 身歷故事中的奇境，你將發現無止境的可能。全球首個及最大型以《魔雪奇緣》電影系列為藍本而興建的主題園區 — 魔雪奇緣世界，將於香港迪士尼樂園盛大開幕。“For the First Time in Forever”，你終於可以第一次親身踏足阿德爾王國這個充滿生機的國度，探索壯麗的景致、獨特的文化與精彩的歷程。

香港迪士尼樂園入場門票 購票連結

1日門票（第1級別）

成人 + 二合一餐券 - $760（原價：$849）

成人（12 - 64 歲） - $598（原價：$639）

兒童（3 - 11 歲） - $445（原價：$475）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第2級別）

成人 + 二合一餐券 - $843（原價：$929）

成人（12 - 64 歲） - $682（原價：$719）

兒童（3 - 11 歲） - $512（原價：$539）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第3級別）

成人 + 二合一餐券 - $926（原價：$1009）

成人（12 - 64 歲） - $766（原價：$799）

兒童（3 - 11 歲） - $575（原價：$599）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第4級別）

成人 + 二合一餐券 - $1,009（原價：$1,089）

成人（12 - 64 歲） - $850（原價：$879）

兒童（3 - 11 歲） - $638（原價：$659）

2日門票 (第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）

成人（12 - 64 歲）- $1,010（原價：$1,068）

兒童（3 - 11 歲）- $763（原價：$803）

+ 6

暑假必玩【6】海洋公園水上樂園「暑假狂熱 Party Time」

香港海洋公園水上樂臨海而建的廣闊區開始，可以沿著海濱散步並享受海風迎送，或者立即投入刺激好玩的水上樂園之旅！甫抵達水上樂園廣場，我們的嚮導將送上熱烈歡迎，並為你準備一連串精彩體驗。神秘水世界中歡迎你，並於五個各具特色的主題區域裏盡情冒險。誠邀你在水上樂園一起探索自然，激浪無限！

投身水上樂園逃離熱浪，享受泳池、河流及滑梯帶來的清爽感覺；

建築設計充分利用梯田式地勢及戶外區域的特色，南中國海全景一覽無遺；

亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園；

五大主題區域，合共27 個室內及戶外玩樂設施 ，讓你與親朋好友暢玩一天；

水上樂園訪客適用穿梭巴士網上預約：水上樂園入場門票持有人可以使用免費穿梭巴士服務由海洋公園直達水上樂園。遊客可以於海洋公園入口附近之公眾巴士轉車站乘搭穿梭巴士前往水上樂園。網上預約系統亦將於9月初推出，敬請留意海洋公園官方網站。

購票連結

2024年7月16日至9月15:

星期一及 星期五至星期日（休園日為星期二至星期四）：成人 $420 | 小童 $270

海洋公園水上樂園「暑假狂熱 Party Time」

日期：2024年7月6日至9月1日

地點：香港仔海洋徑33號

