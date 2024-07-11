Peppa Pig展7大必去原因　DIY故事書／親子版teamLab／室內尋寶

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》登陸香港！全球首個Peppa Pig沉浸式體驗展覽《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》在尖沙咀iSQUARE國際廣場4樓舉行，《香港01》好食玩飛頻道記者總結了7大必去原因，當中包括有超多互動遊戲、光影藝術等你打卡，參加者更可以DIY Peppa Pig繪本故事書，全程有冷氣，可說是假日好去處的一個好選擇。



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《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》（圖片來源：官方圖片）

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期：2024年6月28日 – 2024年09月01日

參觀時間：

星期一至星期五：11:00 – 20:30 （19:30停止售票及入場）

星期六 至 星期日及公眾假期：11:00 – 21:00 （20:00停止售票及入場）



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Peppa Pig 展覽必去7大原因 DIY Peppa Pig繪本故事書

Peppa Pig 展覽亮點【1】DIY繪本故事書

Peppa Pig展覽必去的最大原因，就是可以親自製作一本專屬於自己的Peppa Pig繪本故事書！在尋寶的過程中，現場的工作人員會為你們拍下親子互動的照片。在參加展覽後，可以用當天的照片、貼紙及小朋友的名字，剪剪貼貼製成一本專屬於你的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊！

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故事書除了可以用來記錄親子互動的美好過程，內頁更有Peppa Pig的插畫及小故事，絕對值得去！

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Peppa Pig 展覽亮點【2】沉浸式光影互動空間

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》絕對是一個「平替版」的teamLab！在Peppa Pig 展覽中有設有兩個光影互動空間「Peppa Pig 森林」及「Peppa Pig 山洞」，互動性十足而且超打卡able！

「Peppa Pig 森林」是以森林為主題的投影劇場，除了可以在投影的「森林」中捕捉動物外，更可以將自己畫的森林動物投影到牆上！

「Peppa Pig 山洞」則需要參加者進入黑暗的山洞，地板上的投影屏幕會出現許多螢火蟲。參加者手拖手形成圓圈去捕捉螢火蟲，更會出現特別的光影效果，穿過山洞更有互動遊戲，超多亮點等你發掘！

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Peppa Pig 展覽亮點【3】超多打卡熱點

在《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》的每個互動區域內都設有不少打卡場景，包括「Peppa Pig 森林」中的藝術裝置，可以與Peppa Pig經典角色雕像打卡；在「Peppa Pig 校巴」中搭建了校巴場景可以拍照模擬與Peppa Pig一起上學。

此外，在「Grandpa Pig 探險船」可以在大型船景中與度假造型的Peppa Pig角色合照；更可以在「海盜島」與海盜造型的立體Peppa Pig角色雕像及沙雕城堡一起拍照留念，機會非常難得！

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Peppa Pig 展覽亮點【4】互動遊戲尋寶體驗

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》設有7大互動遊戲區域，包括「Peppa Pig 校巴」、「Peppa Pig 森林」、「Peppa Pig 山洞」、「海盜島」、「Grandpa Pig 探險船」、「Peppa Pig 泥坑」、「Peppa Pig 午餐盒」等互動體驗，可以在展覽內製作Peppa Pig的午餐、與Peppa Pig一起踩泥坑、帶領Peppa Pig尋找海底寶藏等，展覽旅途充滿驚喜！

👇🏻詳細互動遊戲內容可以參閱以下文章👇🏻：

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Peppa Pig 展覽亮點【5】長達70分鐘室內展覽

Peppa Pig的展覽與其他互動展覽不同，需要透過門票中的寶藏探測器進行展覽過程，而且有指定的參觀路線，讓你的故事體驗可以更完整！整個展覽過程亦會有許多拍照熱點、互動遊戲等可以探索，預計參觀時間長達70分鐘！

此外，《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》位於尖沙咀iSQUARE內，無須走出室外、全程有冷氣！夏天怕天氣悶熱、日曬雨淋，但又想小朋友可以盡情放電，來這個展覽就最適合不過！

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Peppa Pig 展覽亮點【6】限量版Peppa Pig精品

除了展覽的互動體驗外，互動展亦設有期間限定店，店內有大量限量版Peppa Pig精品，包括故事書、玩具、衣服、手提袋等產品等你帶回家！

此外，《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》更在於商場3樓設置了Peppa Pig主題Cafe，提供許多Peppa Pig造型美食，有Peppa Pig叢林蜜糖鬆餅、Peppa Pig 海鹽雪糕朱古力窩夫、黃金炸物寶藏、粉紅Peppa甜甜草莓杯等，全部都精緻又好吃，更可以盡情打卡！參觀完展覽來吃就啱晒啦！

Peppa Pig 展覽亮點【7】靈活家庭票

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》有多種票價可以靈活選擇，可以選擇僅入場、入場門票連寶藏探測器、或入場門票連寶藏探測器及《我們家的快樂時光》繪本故事相冊，由單人票到家庭票都有。家庭票提供3張入場門票，可以靈活選擇由2名成人陪伴1位小童或由1位成人帶2位小童入場都可以！展覽門票更只需$125起，CP值超高！

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》票價詳情：

Peppa 好拍檔通行證

票價：HK$125／位

內容：1張入場門票

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Peppa 探險家通行證

票價：HK$250／位

內容：1張入場門票、1個寶藏探測器

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Package Set

票價：HK$480／3位

內容：3張入場票、1個寶藏探測器

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Premium Family Set

票價：HK$580／3位

內容：3張入場票、1個寶藏探測器、《我們家的快樂時光》繪本故事相冊

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延伸閱讀：Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展2024｜附半價購票詳情

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期：2024年6月28日 – 2024年09月01日

參觀時間：

星期一至星期五：11:00 – 20:30 （19:30停止售票及入場）

星期六 至 星期日及公眾假期：11:00 – 21:00 （20:00停止售票及入場）



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（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略