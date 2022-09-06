校園欺凌｜設「禁為同學改花名」校規有用嗎？樂敦製藥這招或更好

早前，關鍵字「あだ名禁止（禁止綽號）」成了日本網絡上熱門的話題。近年來校園欺凌的問題引發日本社會重視，除了在2013年正式施行「防止校園欺凌對策推進法」外，許多小學也試圖禁止學生間以綽號互稱，或捨棄次文化中常見的「〇〇君」等稱呼方法，鼓勵學生改以「〇〇桑（さん）」互稱。今天就來帶大家看看這種轉變其後的原因，與日本大眾對此的看法。



「校規禁止綽號」、「獎勵敬稱」的風潮引發關注

日文中最常見的稱呼方式有「さん付け（〇〇桑）」、「君付け（〇〇君）」、；或是甚麼都不加的「呼び捨て（直稱姓名）」。さん是人際交往上最普遍的稱呼，帶有表達敬意的意涵，君則通常用於同輩間或是對後輩的稱呼上，帶有親近感。而只有上對下，或是非常親密的關係會甚麼都不加就直稱姓名。所以對於還不熟的日本人直稱姓名，通常被視為是帶有上對下意涵的失禮行為。

不過近年來，許多小學用實質獎勵來鼓勵孩子用「〇〇桑」去稱呼朋友。甚至有學校用校規禁止孩子間互取綽號。許多節目與報道也開始探討這種即使在同齡朋友間也鼓勵敬稱的風潮。

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對於現在三、四十歲的日本人來說，上課或在有老師的時候使用「〇〇君」或「〇〇桑」，在只有朋友一起玩的時候則直稱姓名，是理所當然表達親暱的方式。而近年來這種不分親疏一律鼓勵使用敬稱的風潮，似乎讓許多人感到不習慣。

2021年撥放的日本電視台製作的節目《SUKKIRI!!》便對此進行了專題報道與採訪，在進行街頭採訪時，許多人指出綽號「是彼此敞開心房的證據」、「能讓人感覺很親近」，但也有人表示曾經為「醜八怪」、「大便」等難聽的綽號所苦。根據日本媒體sirabee調查，曾經有23%的人曾有被取過討厭綽號的回憶。

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取綽號助長欺凌？各界人士怎麼說

根據文部科學省有關學生拒絕上學的調查，2020年42萬餘件的報告中，有六成就是出於「被嘲笑、揶揄與捉弄」。而日本trend research在2020年11月針對1400名社會人進行調查的結果，有69%的人在小學時期曾被取過綽號，當中有36.7%的人因此留下不好的回憶。不過，說到是否該在校規中禁止學生互取綽號，贊成的人僅有18.5％，反對的人則有27.4％。而超過半數的人對此沒有意見。

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水戶市私立水戶英宏小學是在校規中明訂要求學生以「〇〇桑」互稱的學校之一。該校教頭（註：輔助校長的職位，等於副校長）在接受《讀賣新聞》採訪時便表示：「綽號許多都蘊含着蔑視對方身體特徵或失敗的意涵。雖然光改變稱呼方式無法杜絕欺凌，但仍能起到抑止的效用。」同樣要求學生以「〇〇桑」互稱的東京江戶川區立葛西小學校長在接受讀賣新聞採訪時也表示：「只要從小開始培育尊重談話對象的基礎，應該就能避免學生採取攻擊他人的行動」。

另一方面，琦玉縣內某小學的教師則表示：「我理解敬稱是時代的潮流，各校都在配合這個潮流。但連綽號都禁止，是不是反而有礙於流暢的對話溝通呢？」曾在長野縣當過校長的60歲男性也在接受採訪時表示：「過去孩子們都彼此稱呼綽號，這讓班上非常熱鬧。」

在前文提及的《SUKKIRI!!》節目上，日本搞笑女藝人近藤春菜也提出了她的看法：「並不是只要禁止綽號，就能讓欺凌消失。表面上欺凌或許消失了，但若背地裡還是用討厭的綽號叫人就沒有意義了。希望學校不只是禁止綽號，而是能營造出讓人能表現不適的環境。讓人在被取了討厭的綽號時能直接表達拒絕。」她的話語當時在網絡上也引發了許多的反響，有留言表示：「比起一律禁止，大人更該創造出讓人能表達出不適的環境。」

知名的樂敦製藥的官方Twitter在討論這個話題也表示，其實他們公司有個名為「樂敦名」的制度，員工可以在進公司時提出自己想要被稱呼的綽號，並會印在社員證上。託這個制度的福，沒有因稱呼而困擾過，更能成為聊天話題。在樂敦製藥連社長、董事長都可以用「樂敦名」來稱呼，新人聚餐時也常常彼此互問樂敦名當破冰開關，可以說是好好運用本人喜愛的綽號來創造公司友善風氣的代表。

不用綽號就能養出尊重他人的孩子嗎？好壞參半的輿論

在有關採訪中，岐阜市立則武小學的校長在接受訪問時提到：「希望培養出能夠區分出愛稱與蔑稱的孩子」。親近的愛稱能拉近與人的距離，討厭的綽號卻會助長霸凌，你是否也贊同日本近年來從小教育孩子不分親疏都禮貌待人的風潮呢？

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