教養｜孩子駁嘴「鬧」非唯一解決方法！這3個「時間點」不宜責罵

隨着孩子長大，原本惹人疼愛的小乖寶，漸漸的不再聽話，竟然會頂嘴了！



原本惹人疼愛的小乖乖，竟然會頂嘴了！相信很多爸媽面對孩子的「不再受控」，一定內心非常帳然所失，其實換個角度想，孩子開始頂嘴、不再聽話，這也說明我們的孩子長大了，有了自我意識，面對他們的成長，爸媽究竟該怎樣應對，才能緩解突然來到的緊張關係呢？動口前先做到以下3點。

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面對小孩頂嘴3步驟

第1步驟：心平氣和地溝通



當小孩開始頂嘴，代表着雙方在意見上已經產生了分歧。但是孩子還小，或許很多時候他們的回應，對於父母來說都不合理，也不構成理由，但與其這時候大發脾氣，建議與孩子好好溝通，同時好好分析道理才是。

第2步驟：就算孩子是錯的，也不可暴怒



和諧的氛圍，可以讓孩子更容易接受你的管教。

偏偏很多時候，工作壓力大的父母見到孩子不愛聽話，甚至愛頂嘴，便會動怒責罵。這樣做或許你一時出了氣，久而久之，妳再也聽不到孩子內心真實的聲音。所以第一時間一定不能動怒。

第3步驟：與孩子視線，保持同一水平線



交流溝通不可居高臨下，建議與孩子視線一致。

很多專家都分享過這個道理，偏偏不少爸媽還是習慣站着跟孩子溝通，如果這時候爸媽可以坐下來，與孩子視線保持水平，那麼在他們的心理上，會覺得與他平起平坐，更能聽進去你說的話。

管教孩子，避免這3個時間

不少爸媽一定發現，平常好脾氣的自己，面對孩子頂嘴竟然會失控，這是因為小孩總是一犯再犯，甚至情緒讓家長摸不着頭緒，太多的突發狀況，讓爸媽措手不及，來不及深知熟慮，責罵與批評就已經脫口而出了。

就算我們是大人，想做到對孩子不發火幾乎是不可能的。不過批評孩子，建議避開這3個時間。因為在這些節骨眼上批評孩子，效果往往是最差，不但不能幫孩子改正錯誤，還有可能對孩子的性格、習慣、健康造成嚴重的後果。

第1個時間：吃飯的時候



爸媽千萬別把餐桌當講桌！吃飯的時候批評孩子，不僅達不到教育目的，還會適得其反。首先會影響孩子食慾，第二就是破壞親子關係，小孩也會漸漸不喜歡吃飯時的氣氛。

第2個時間：當着親友面前



一旦孩子犯錯了，不管是馬路上，或是親友面前，千萬不要經常不顧情面就當頭棒喝，別妄想每個小孩都會記住教訓，不妨帶孩子到人少一點的地方好好談談 ，讓孩子知道自己錯在哪裏。

第3個時間：在公共場所保持堅定



是不是常常看到這樣的情景，一個失控的媽媽以及一個低頭不語的小孩！

如果在公共場所遇到小孩頂嘴，一定要保持立場，小聲的給孩子堅定的警告。建議不要去跟小孩爭辯，也不要去責罵他們，因為他們這時候的行為完全只是想要宣泄心中的不快，當父母保持冷靜，才能避免雙方情緒失控。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：面對孩子頂嘴，父母回應前先做到這三點！忍不住罵小孩時，切記別在這3個「時間點」動口】