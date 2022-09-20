兒童成長｜班中當笑蛋、小丑別介意　調查：這些小朋友智商最高！

編按：新學年剛開始，有擔心孩子未能與同學融洽相處嗎？有外國調查發現，願在團隊中扮演搞笑角色的小朋友，他們的智商（IQ）是會比其他同學為高的，那麼你的孩子就是班中的開心果嗎？



幽默能力和整體智力緊密相關

根據科學家調查，在學校當中的一個班級裏總是扮演小丑逗大家開心的角色可能是整個教室裏最聰明的孩子。這項發表在《國際幽默研究雜誌》(International Journal of humor research)上，研究闡述，在中學年齡的孩子中，幽默能力和整體智力緊密相關。

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該研究的主要作者、阿納多盧大學的研究員烏格·薩克在一份新聞稿中說：「我們對兒童幽默的質量和成人的評價特別感興趣。」「家長和老師應該會意識到，如果他們的孩子或學生經常表現出高質量的幽默，那很有可能他們有非凡的智慧。」論文中的所有組別之間都存在明顯差異，智力均值越高，幽默能力均值越高，高智商組的表現甚至勝過其他所有組別。

語言能力與幽默產生更高度的相關性

有幾個原因可以解釋智力和幽默能力間的實質關聯，首先，幽默中所涉及的推理能力可能與智力密切相關。根據不協調理論指出，在某種情況下所涉及的概念與認為與該概念有某種關係和真實對象之間產生不協調時，就會產生幽默。著名德國哲學家叔本華作為不協調理論的先驅，將幽默與我們的認知差異聯繫起來。

叔本華認為，幽默產生的原因是突然意識到某個概念與某些相關的現實之間產生不協調性，但人們喜歡的不是不協調的幽默，而是腦海中出現想象不協調產生的後果，該研究還發現，語言能力會比推理能力與幽默產生更高度的正相關，幽默中的所有邏輯機制都涉及到某種形式的推理，而「類比」則是幽默會使用到的一種形式。

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孩子使用幽默來接受同伴

這項研究的另一個有趣之處在於，它揭示了兒童使用幽默想達到的目的似乎與成人使用幽默的目的完全不同。研究員烏格·薩克在新聞稿中說：「成年人經常用幽默來娛樂自己或者是別人，而孩子們則更常使用幽默來接受同伴。」「因此，成人和兒童的幽默本質完全不同。」

為了證明該研究，研究人員安排專家對217名學生為十幅漫畫所寫的對白進行評分。專家根據漫畫的喜劇價值和相關性來評判這些漫畫，發現有哪些學生語言推理能力更強、智力水平更高，而這些學生碰巧也是最有趣的，語言能力越強的人想出的笑話越好笑，這也許並不奇怪，但這項研究對於衡量學生在學校的整體進步狀況和找到最適合他們教育的方法確實非常有幫助。

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