教養｜你「活得像個人」嗎？子女難溝通　因你給不出自己沒的東西

台灣基隆長庚紀念醫院擔任兒童青少年精神科主診醫生蔡伯鑫，近日在Facebook發表一篇長文，有關親子溝通的建議，讓許多家長十分有感觸，點讚分享。他提到這篇文章是他到北一女家長成長班進行演講，對一位家長提問的回應。



當上述方法都無效：共同探索

這位家長的問題是：「要怎麼向孩子問出未知與好奇的問題？」

這是蔡伯鑫醫生每次在親職講座時，一定會提到原則之一，與如何和孩子溝通、了解孩子的內心世界有關。以下是蔡伯鑫醫生文字，他歸納出以下五個原則：

1. 家長得先活得像個人

對不起，第一點就這麼簡單粗暴。有句話是「我們給不出自己沒有的東西」，如果只是被求生本能驅使我們戰鬥或逃跑，那我們是動物，不是人。

你可能感覺疲憊，但不應變成耗竭；你可以感覺煩憂，但不應持續被威脅；你可以感到受限，但不應變成被剝削。你需要讓自己是有餘力的，某種程度安全的，是被尊重與公平對待的。

你需要的會是你個人能做的事，譬如休息、轉換情境與投入的活動以重新「活起來」。有時這不是你個人想不想的問題，而是你是不是被允許的問題，那麼，請試着創造出那樣的條件，譬如找到支援或能理解你處境的人，或者在必要時你所需要的真的是離開沒錯。

你得先好好是個人，才能面對另一個人。

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2. 把孩子當作是大人

對我而言這是一個很重要的假設：「去相信你的孩子是能說的」。如果總是感覺難以理解孩子在說甚麼，問題不一定出在對方，也很可能是我們自己還沒找到適合的方式去聽到他想說甚麼。

「理解」這件事總是雙向的，就如同演講中我提到關於自閉症的「雙重同理問題（double empathy problem）」。診間裏，我總是盡可能的當家長與孩子進來、坐下後，選擇先與孩子對話，並讓家長在一旁聆聽。請把孩子當作能表達自己想法、信念與價值觀的「大人」，一個和你不一樣的大人，這樣的假設，會幫助我們好好把耳朵打開。

3. 把自己當作小孩

當我們變成大人後，其實我們沒那麼容易把耳朵打開。在心理治療訓練中有個弔詭的「初學者效應」，指的是剛踏入這一行還沒受過太多專業訓練的助人工作者，有時反而比資深的治療師更能做到自由開放的與案主對話。

這是怎麼回事？

是不是所謂的框架，反而帶來的是限制？就像地圖一樣，讓我們只前進那些被標示出道路的區域？

嘗試丟掉一些你覺得大人應該是要怎樣、身為父母應該是要怎樣說話的框架，重新把當你還是小孩時，在公園裏就能與其他小朋友一起亂追亂玩的能力找回來。孩子可以比你以為的還要會說話，你可以比你自己以為的更不仰賴說話。

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4. 運用自己不同的聲音

成為大人後的各種角色，確實可能限制了我們的本能，就像「人設」一樣，讓我們按照各種約定俗成的腳本在走。如果你真心認為前面說的「返老還童」很難，甚至你感覺那簡直像是失眠時想要睡着一樣，越努力越辦不到。

好消息是成為大人後的我們，一定有比小孩經歷更多角色，擁有更多人設可以運用。某次演講後有位家長回饋說她自己是個社工，在工作中總是要與各式各樣的案主建立關係，但回到家時卻往往不知道該如何與孩子對話。

去挖掘你的內在，一定有不同於平常展現在孩子面前的角色，可能是工作中的自己、可能是青少年時期的自己、可能是一樣瘋狂追韓星的自己。你就是你自己的資料庫。

5. 運用不是自己的聲音

所有你真實經歷，或只是你看過、聽過、或想像過的聲音，譬如現在你閱讀這篇文章時腦中可能浮現的我的聲音，這些「不是自己的聲音」，也同樣有機會經由你的嘴巴被你說出來，成為你用來開啟對話的新素材。

就像演講那天那位家長用我的話來詢問我，這件事本身不就已經展現這位家長正在實踐「未知與好奇」這個精神了嗎？

有些時候，「第三者」是很好用的，就彷彿你跟孩子對話時多了那第三個人加入，於是有了化學反應。

當上述方法都無效：共同探索

那萬一上面所有方法你都試了還是沒效，怎麼辦？那就真的去找第三者一起對話吧，這不正是我們醫生與心理師派上用場的時候嗎？你不需要讓自己總是一個人去面對這一切。因為那樣久了，真的，漸漸你會很容易活得不再像個人了。

蔡伯鑫分享了5個步驟，他也強調畢竟每個人、每對親子、每次的場合與互動都是不同的，不可能會有單一的標準問句。其實有時候甚至不一定真的要是問句。本質上，它就是個「邀請」。

希望我們說出口的話，能讓孩子有機會回應，就像「以我們的話為基礎，在上頭添加些甚麼」，然後丟回來給我們，我們再繼續添加些甚麼又丟回去，就這樣來來回回的，一起打開新的可能性。

這也是蔡伯鑫醫生提到親子溝通的第二個原則：共同探索。

人與人相處，特別是大人與孩子，容易存在不對等關係（不一定是小孩弱勢，有時家長面對青少年反而是弱勢的那一方），可以帶着前文寫到的5個步驟，時時刻刻提醒自己「未知與好奇」的重要性，或許，那些憾事可以減少一些。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子難以溝通？先問自己「你活得像個人」嗎？因為你給不出自己沒有的東西】