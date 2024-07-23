理財｜利市錢「齋儲」沒用！好爸爸這樣投資　助孩子初中賺獲24萬

孩子還小時對於理財觀念還不熟悉，許多家長會替孩子存下一筆錢供未來讀書或生活使用。有一名育有兩個孩子的網民分享，自己自孩子還小時就為他們儲蓄與開股票帳戶，到了2022年已經存到了一百萬（台幣，下同，100萬台幣約港幤24萬元），期望孩子18歲時能存到兩百萬（約港幣48萬元），該名網民的舉動讓許多人大讚「這樣的爸爸太好了」。



孩子還小時對於理財觀念還不熟悉，許多家長會替孩子存下一筆錢供未來讀書或生活使用。（Canva）

事主在「Dcard論壇」上分享，自己已當爸且有兩個孩子，目前都是初中生的年紀。在兩個孩子出生時就有開始計劃他們的理財帳戶，從收到的第一份長輩紅包開始、就存在孩子們的銀行帳戶當中。到了第二個小孩出生後，便前去開股票帳戶、存股歷程，他說明孩子的資金包括：過年2到3萬的紅包或是任何屬於孩子的錢都會存起來、且某段時間更持續2到3年，每個月匯款2千作為基金，過程投報一直都還不錯。

事主解釋，中間經歷了兩次的大換股、直到去年兩個孩子各自都已經存到第一桶金，沒想到孩子們一直認為他都把紅包錢或存下來的錢拿去繳學費。他提到從小就有灌輸孩子理財的觀念，雖孩子目前還小，不過他強調「除了教釣魚外也要有好的釣桿」，目標是兩個孩子18歲時各自都能存到兩百萬。

相關文章：兒童理財｜培育下一個巴菲特！孩子3歲已可學儲錢 5事應及早學會

+ 16

網民對於事主身為父親為孩子儲蓄理財的行為感到羨慕，紛紛留言：

・「真的！這樣的爸爸太好了！他們長大會感恩你的，讚讚」

・「真的超羨慕擁有理財知識的家長，擁有好的理財教育真的很重要」

・「事主的小孩超幸福，我很感謝我老爸沒有把我養這麼大還沒有讓我負債～（除了學貸）」



還有人心有戚戚分享自身經驗：

・「有你這個爸爸真的太好，我父母也是在我上大學時幫我準備了兩百萬。但直到我大學畢業時才投入股市。現在畢業第二年了，還是非常感激。」

・「我爸幫我跟我哥每月存3000，持續十年各存了40萬到郵局，因為他不知道甚麼理財工具，只知道存錢。但那個40萬如果當年是存0050，現在已經變170萬了」



事主也提到在孩子小學時教投資，不如給他們10元去7-11實際；到了初中時雖然孩子都聽得懂，不過孩子仍認為學費都快付不出來，連學校調查都差點要勾選貧窮的選項，他認為還在等待好時機再教育孩子。

有網民就建議小學與初中可先教導孩子學會理財、不亂花錢比較實際，不過有幫孩子投資的事可以先不說，等到孩子上大學或出社會後就會自己學習投資了。該名網民也加碼分享可用「獎勵方式」，比如：孩子上高中前一般是沒有零用錢的，若考試滿分一張可換10元、段考還有加碼，除了成績外還可以「做家事」方式來獎勵孩子，讓他們能夠有動力賺錢、也會反思不衝動消費的觀念。

【延伸閱讀，更多教育子女建議】

做家務有人工、儲到錢有利息 犀利爸爸開設私人銀行教兒子怎理財

+ 7

兒童理財｜5個技巧教小孩儲蓄及洗錢 灌輸正確金錢觀養成小富翁

+ 16

延伸閱讀：

培育未來「富小孩」這3件事一定要做

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】