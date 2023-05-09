馬斯克歷父親破產非富二代　澄清家沒礦場　成功因爸爸給他一東西

全球第二大富豪馬斯克（Elon Musk）旗下擁有SpaceX、推特（Twitter）、特斯拉（Tesla）等企業，不過卻被謠傳含着金湯匙出生，靠富爸爸才建立龐大的商業帝國。對此，馬斯克近日在一篇推文否認，指出他童年時歷經父親經商「破產」，其實過的「並不幸福」，今日的成就全靠他自己白手起家而來。



《Business Today》報導，近日Twitter帳戶「Déborah」發佈推文，指南非出生的馬斯克剛來到美國時身無分文，畢業時還背着10萬美元債務，「即使家境優渥，學生也可能會有財務困難。」馬斯克親自回覆該推文道，「我在低收入、過渡到中高收入的家境下長大，沒有快樂的童年。我從未從任何人那裏繼承東西，也沒有人給過我財富禮包。」

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馬斯克提到，他的父親經營一家小型電氣、機械工程公司25~30年，後來面臨財務困難，破產長達25年，需靠他和弟弟接濟。對於外界聲稱他在非洲的家有「翡翠礦」，他表示沒有任何客觀證據表明曾經存在；「他（父親）告訴我，他在尚比亞的礦山有股份，我曾相信他一段時間，但沒有人見過這座礦山，也沒有任何證據證明它存在。如果礦山是真的，他（父親）就不需靠我和弟弟金援。」

雖然家境並不富裕，馬斯克表示父親給了他「比錢更有價值」的東西，包括物理、工程、建築的基礎知識，這才奠定他日後的成功。馬斯克目前淨資產約為1780億美元，不過當SpaceX的星艦（Starship）4月20日起飛時爆炸解體，暴跌了130億美元。

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