理財教育│小學生亂用電子消費問題多　5步教孩子理出第一桶金

小學生使用電子錢包作為日常消費模式的情況愈趨普遍，有理財社工走入校園帶領學生進行電子交易體驗遊戲，活動的主要負責人家福會理財教育中心王君偉表示在走訪的學校當中，發現有不少學生對電子錢包使用不當，建議家長及學校應盡早為小朋友建立正確理財價錢觀。

攝影:龔嘉盛



模擬社會理財活動在2019開始舉辦，但以電子消費為主題的活動是近年再有，今次參與活動的是聖類斯中學（小學部），選出四年級全級共兩班同學參加，該校常識科袁主任表示學校不時舉辦認理財教育活動，希望學生可以開心地享受活動之餘，也可糾正他們用錢的觀念。

「很多學生家中的環境都很好，但理財方面比較輕率，他們大部分都有八達通，學校的小食部也可以用八達消費，我有個親身經歷，有位學生在小食部買食物嘟到負錢，放學連搭車回家的錢也不夠，最後跑來找我，說沒錢搭巴士回家，他們使錢使得太輕易了，對有多少錢在銀包裡的概念也很模糊，新一代很少用紙幣銀仔，一條頸繩將八達通、學生證掛在一起不會掉失，同時也輕輕鬆鬆花錢，今次主要講電子貨幣，更加實質貼近生活。」

接圖即睇「e$mart理財童學會」遊戲日內容：

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活動加入彩票環節

在整個活動當中，袁主任最印象難忘必是學生幫襯「六六彩」攤位，「我沒有想過他們會懂得買彩票，初初看到主辦機構set場時，我也有想過是否鼓吹賭博，不太適合小學？但再想想，在香港的文化，又或者小朋友家中的背景，彩票是我們本土一種常有的文化，於是就讓學生去試，最後發現大部學生不是山窮水盡再去搏一鋪那種，而是有多餘錢才去娛樂搏彩，他們說希望贏到之後能儲多點錢，這我也能接受。」

他續說：「其中一個學生說自己有百多元，這只用十元，我覺得概念是ok，所以由他們試，因為我知道他們的心態是不試過不會甘心，後來攪珠之後，沒有人贏到，有個同學更失望到喊出來說：『早知我不浪費這十元，拿去買吃得的會更開心。』」

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垂手可得難珍惜

對於時下有不少青少年出現借貸、欠卡數等理財問題，袁主任也表示擔憂。「這代小朋友是幸福的，父母的經濟能力加上社會的方便，令他們物質生活很優勝，正正因為這份優越感，導致他們不懂得珍惜，家長最好限制小朋友每日用錢量，我自己也是一個媽媽，我認為要磨練小朋友成長，家長不能讓小朋友太易得到物質。」

電子貨幣不真實

負責今次活動的家福會理財教育中心社工王君偉說：「今次系統背後是由香港大學做研法，加上主辦機構恆生銀行，有很多前線提供服務給客戶的經驗，跟過往玩過的理財活動最大分別是我們的活動沒有現金鈔票，參加者會感到不實在，這也正正是電子貨幣引伸出來的感覺。」

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隨着現代家庭的經濟背景逐漸改善，同學們的消費習慣也有不同，王君偉指出以前家長集中教小朋友儲蓄，但現時應要灌輸更多一些消費上的理財知識，而這是他們主力要推廣的，他說：「因為小朋友不單是只學習儲蓄，而是應該要學習用錢，因為用錢是我們生活必經的階段，以前很多家長可能都是集中要求子女專心讀書，家中的水電煤雜費理所當然由家長負責，但其實家長可以讓孩子去參與及認識。」

剛才袁主任提到在「e$mart理財童學會」遊戲日中，有一個「六六彩」的月博彩攤位，王君偉說：「我們加入了少量小學生要面對的現實生活中遇到的情況，例如六六彩的金多寶，很多小朋友一開始都不會買，但當我們在現場宣傳兩期沒人中，第三期補多一倍獎金，就會有很多同學仔受不住宣傳誘惑而去買，而在2019年恒生銀行跟我們一起做的調查顯示，小朋友很容易受到商家的大減價、買一送一的宣傳伎倆影響消費模式，而過去十幾年的活動經驗中，我沒見過有學生中過獎。」

「其實家長義工們看見小朋友會那麼瘋狂去買彩票到都會很驚訝，有過往百幾位學生一起參加，他們同時間衝進那個攤位，場面十分震撼，有家長坦言沒想過個仔會衝過去，我們就是想讓家長知道，你以為小朋友不知道的，其實他是識的，我現在就是要讓你知道，試過就不要再試了，你不提，不代表社會不提，你不提，社會都教，不如你快點教，家長應該要趁小朋友玩完這個遊戲日，一起檢討一下消費模式。」

小學生每月課金一千

另外，王君偉坦然越來越多同學有自己的電子錢包，利用手機使用支付寶、微信等消費工具，當中更有一個情況值得大家關注，他說：「近來愈來愈多學校找我們去講一些關於學生 「課金」的題目，「課金」也是電子消費，因為高年級同學都開始有課金，在疫情之下趨勢愈趨嚴重。我們有另一個計劃「理財培訓班」，當中會培養學生擔任小記者，在學校進行訪問，一間港島區的學校，有四成小六學生都有課金的經驗，當中兩成小六學生每個月課金$1000，這是學生自己進行的調查，當時校長聽到都十分震驚，同時可以顯示出時下消費趨勢已在改變。」

他指希望藉著今日的活動，可以延伸給家長回家跟進，「家長可以上網站下載一份小朋友的個人理財報告，當中記錄了小朋友今日玩過的所有狀況、攤位，家長可以一目了然，還有報告背後也有建議給家長參與如何跟進小朋友理財狀況。」

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點圖即睇5個正確理財觀念: